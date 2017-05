Bermuda– Prosegue il secondo Round Robin e ogni punto diventa maledettamente decisivo. In tre rischiamo di concludere i due round robin al sesto e ultimo posto, il che comporta l’eliminazione dalla corsa per la 35th America’s Cup. In programma oggi, a partire dalle 19:08, quattro match. Il più atteso è il secondo, quello delle 19:37 tra Ben Ainslie e ETNZL in cui il baronetto inglese dovrà cercare di sorprendere i kiwi. Artemis riposa e dovrà cercare nuove energie dopo le due sconfitte di ieri che lo collocano in un inaspettato peggior record (2-5) dopo l’eccellente pre-Coppa.

Vento leggero oggi nel Great Sound, con brezza tra i 5 e gli 8 nodi, che fa presagire regate molto tattiche e giocate sulla ricerca della pressione.

Regate sotto postponement alle 19:07 per il vento sui 2-3 nodi al momento.

Il programma di oggi RR2

19:08 CET Softbank Team Japan (2-3) vs Groupama Team France (2-4)

19:37 CET Land Rover BAR (2-4) vs Emirates Team New Zealand (5-1)

20:06 CET Oracle Team USA (5-1) vs Softbank Team Japan (2-3)

20:35 CET Groupama Team France (2-4) vs Land Rover BAR (2-4)

Come vederle Diretta criptata su Mediaset Premium e differita in chiaro dopo la mezzanotte su Italia2. Regate visibili sull’APP AC+ acquistando il pacchetto America’s Cup a 10,90 euro. Streaming sul web a questo link.

Pochi turisti da Coppa Oggi all’AC Village previsto il Lady Day. Dal nostro inviato ci arriva il report che forse ACEA “movimenterà un po’ il villaggio, che in settimana vive solo dalle 12 alle 16 al massimo, poi c’è solo chi vi lavora dentro. Il dockout in festa sarà fatto solo per i weekend e la finale, tanto nessuno è andato a vederlo”.

Insomma, dal punto di vista locale la Coppa pare un flop e si conferma che la scelta di Coutts è stata tutta solo televisiva. “Pochissimi tifosi e alcuni curiosi. Molti gli ospiti dei vari team o sponsor. La ricaduta economica vale solo per pochi baristi del centro e per i pochi grandi alberghi della Coppa, anche l’Hotel che doveva ospitare la stampa è mezzo vuoto. Ovviamente i normali turisti del periodo non ci sono per i porezzi altissimi e perché hanno tenuto tutto bloccato, ottimisti fino alla fine. Così le piccole attività del centro non sono soddisfatte. I grandi alberghi proponevano camera doppia a 900 dollari con minimo 5 notti, ora li vendono a 250 dollari”.

“Tra le curiosità c’è il grande uso del sistema Gps, che collega ogni oggetto in acqua con una precisione inferiorie ai 5 cm: boe percorso, boe spettatori, boe di servizio, barche media. le barche nere dei fotografi hanno il posizionamento automatico gps motori e timone per rimanere ferme nel punto scelto dal driver. La sera viene fatto un briefing su rotte e posizioni da tenere rispetto ai concorrenti e alla rotta di sicurezza. E guai a sgarrare”. (Bruno Bottacini)