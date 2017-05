Marina di Ravenna- I migliori optimisti d’Italia si misurano dall’1 al 4 giugno al Circolo Velico Ravennate per la seconda e ultima selezione nazionale Optimist, che formerà le squadre nazionali per Europei (agosto, Bulgaria) e Mondiali (luglio Thailandia). Dopo la prima selezione di Bari sono rimasti i migliori 120 per giocarsi tutto e conquistarsi un posto ai massimi campionati stagionali. Adottata quest’anno una nuova formula di selezione, adeguandosi ai format internazionali: nelle ultime due giornate la flotta sarà divisa in Gold e Silver. Dodici le prove in programma.

Il Circolo Velico Ravennate, presieduto da Gianni Paolucci, sarà al centro dell’Attività Optimist nazionale nei primi due week end di giugno: dall’1 al 4 giugno con la seconda ed ultima selezione nazionale e quindi con il massimo livello tecnico nazionale, poi, nel week end successivo del 10-11 giugno, con la terza tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport; per questa seconda manifestazione lo spirito e il livello sarà completamente diverso: aperta a tutti è ideale anche per chi affronta le prime regate o le prime trasferte.