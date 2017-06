Punta Ala- Va a Pendragon la vittoria in tempo reale della 151 Miglia Trofeo Cetilar 2017. Alle ore 14:02 di oggi, dopo circa 22 ore di navigazione, il Maxi di Nicola Paoleschi, un progetto di Davidson lungo circa 22 metri, ha tagliato il traguardo posto davanti al Marina di Punta Ala, aggiudicandosi così in tempo reale l’ottava edizione della 151 Miglia (e il relativo Trofeo Cetilar). Il record della regata di poco più di 16 ore resta quindi imbattuto.

Per Pendragon si tratta della seconda vittoria consecutiva in reale alla 151 Miglia, dopo il successo dell’anno scorso, risultato che è stato accolto con gioia dall’armatore Nicola Paoleschi, già protagonista anche negli anni precedenti con il maxi Sagamore e quest’anno affiancato in pozzetto dall’azzurro di Sydney Lorenzo Bodini e da

Francesco Diddi: “sono molto affezionato alla 151 Miglia, è una regata che disputo sempre

volentieri, e questʼanno è stata unʼedizione molto impegnativa, soprattutto a livello tattico. Chiaramente vincere fa sempre piacere, ma a parte questo, come ho già detto, ci siamo divertiti, perché è stata una prova molto stimolante dal punto di vista tattico e strategico”.

“È stata una regata difficile”, gli fa eco Bodini, “perché è vero che abbiamo avuto sempre

un poʼ di vento, ma con grandi variazioni, quindi i passaggi importanti sono stati

tatticamente complessi da interpretare. Il grosso vantaggio sugli avversari lo abbiamo

accumulato allʼaltezza dellʼElba, poi a poche miglia dallʼarrivo sembrava che tutto potesse

rimettersi in gioco, quindi siamo stati bravi a mantenere il margine su Atalanta fino

allʼarrivo”.

Al secondo posto, sette minuti dopo Pendragon, ha chiuso lʼaltro Maxi Atalanta II di Carlo

Puri Negri, con Michele Regolo alla tattica, mentre terzo si è classificato il Cookson 50 Kuka 3 di Franco Niggeler, con in pozzetto il fuoriclasse australiano Mitch Booth e il navigatore Andrea Caracci, quarto lʼaltro Cookson 50 Endlessgame di Pietro Moschini (in pozzetto Gabriele Bruni, Davide Innocenti e Stefano Pelizza) e a seguire il Mylius 65FD Oscar 3 di Aldo Parisotto, SuperNikka di Roberto Lacorte e l’altro Mylius Fra Diavolo di Vincenzo Addessi.

Gli arrivi delle altre barche stanno proseguendo in queste ore, graie a un Libeccino su 9-10 nodi che nel pomeriggio ha agevolato la risalita dalle Formiche di Grosseto a Punta Ala, e andranno avanti per tutta la notte: una volta conclusi, sarà possibile stilare le

classifiche definitive con i compensi e decretare quindi i vincitori overall dei gruppi ORC

International e IRC, nonché i vari vincitori di classe.

Cronaca della regata e ulteriori informazioni sono disponibili sulla APP 151 Miglia, una

delle grandi novità di questa edizione 2017, in download gratuito per iOS e Android, sul

sito www.151miglia.it