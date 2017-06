Powered by:

Bermuda– Oracle Team USA batte Emirates Team New Zealand, che subice ben tre penalità, e vince i Round Robin e la Louis Vuitton AC Qualifier, risultato che (contrariamente all’intera storia della Coppa America) lo porterà a iniziare l’AC Match dal risultato di 1-0. ETNZL ha scelto Land Rover BAR per la semifinale di Louis Vuitton, che inizia domani. L’altra semifinale sarà quindi Artemis Racing contro Softbank team Japan. Groupama Team France è eliminato.

Il match più atteso, quello tra kiwi e Oracle, era decisivo per la vittoria nella Louis Vuitton. Oracle ha vinto la partenza, in cui Spithill ha dato una penalità a Burling, che ha tardato a rispondere all’orzata da sottovento degli americani. Aotearoa però è tornata ben presto in regata grazie alla consueta stabilità nel volo e a uno split al cancello di poppa. Nella bolina arriva la seconda penalità a seguito di un incrocio molto tirato mure a dritta/mure a sinistra. Va detto che la gestione della penalità di qusti foiling cat lascia molto a desiderare, visto che il rallentamento imposto dagli umpire non è di immediata comprensione e risulta “uccidere” la regata rispetto a quanto accadeva fino al 2007 con i 360° di penalità da eseguirsi nel momento strategico scelto dalla barca penalizzata. La terza penalità è stata dovuta a un’uscita dai “Boundary”, i confini del campo di regata, anche questa assai difficile da comprendere visto che nella vela già esiste un confine tattico, che è la Lay Line.

Questa Coppa, però, non parla ai velisti, ormai è noto, ma cerca un pubblico generalista televisivo, da qui le scelte effettuate da Coutts e ACEA. Lo spettacolo del volo dei kiwi è continuo e la velocità di ETNZL, grazie all’azione dei pedal-grinder, eccelle in stabilità ed efficienza. L’unica pecca dei neoelandesi sembra essere stata oggi qualche scelta tattica.