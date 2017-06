Bermuda– Emirates team New Zealand impressiona e sceglierà il suo avversario per le semifinali, Artemis batte Oracle Team USA e risorge, groupama Team France perde e saluta la Louis Vuitton, visto che ormai matematicamente chiuderà i due round robin in ultima posizione.

I kiwi hanno battuto Softbank Team Japan e poi Cammas con una dimostrazione di stabilità e velocità assai autorevole. Artemis ha battuto Oracle, con Outteridge che ha chiuso ancora una volta Spithill in partenza e poi è riuscito a chiudere tutte le porte ai tentativi di rimonta degli americani.

Grande attesa per il match tra ETNZL e Oracle team USA, previsto per le 19:08 di oggi, che deciderà il vincitore del Round Robin, che avrà i diritto di partire con un punto di vantaggio in caso di arrivo all’AC Match.

Chi sceglieranno i kiwi per le semifinali? Le voci da Bermuda indicano uno tra Ben Ainslie e Team japan.