Bermuda– Vento troppo leggero domenica alle Bermuda per l’inizio delle semifinali della Louis Vuitton America’s Cup Qualifier. Rimandati a lunedì, quindi, i match tra Emirates Team New Zealand e Land Rover BAR (due match) e quelli tra Artemis Racing e Softbank Team Japan (due match).

Oracle Team USA attende ora il challenger ufficiale all’AC Match, previsto dal 17 al 27 giugno. Il team di Jimmy Spithill partirà da 1-0 nella finale, anche questo fatto mai visto nella storia della Coppa America e certo non conforme al dettato del Deed of Gift che non vedeva il defender misurarsi con gli sfidanti preima della finale.

Appuntamento alle 19:08 CET (le 14:08 locali) per le sfide tra ETNZL vs Land Rover BAR e tra Artemis vs Softbank Team Japan, con kiwi e Artemis che sembrano dettamente favoriti per di sputare la finale degli AC Playoffs e conquistare il dirittoi di sfidare Oracle Racing.

Pubblichiamo la gallery di Carlo Borlenghi sulla conclusione dei Round Robin: