Bermuda– Finalmente vento forte oggi, con punte di 23 nodi, alle Bermuda per il giorno del dentro o fuori per Sir Ben Ainslie. E si è visto, con notevoli difficoltà per Artemis, modalità safe per tutti e una clamorosa scuffia di ETNZL all’inizio di race 4.



Sotto di 0-2 contro ETNZL dopo la rottura di ieri al meccanismo dell’ala, la sfida inglese era appesa a un filo, dare un senso ai 108 milioni di euro spesi o ritornare con le orecchie basse nel Solent. Softbank Team Japan e Artemis sono sull’1-1. ETNZL sta cambiando l’ala a mezz’ora dalla terza regata per alcune avarie riportate nel warm up. Le regate stanno subendo un breve postponement visto che la media del vento non può superare i 24 nodi per regolamento (ci sarebbe da chiedersi come mai le barche più tecnologiche al mondo non possano navigare con appena 25 nodi e acqua piatta, ma questo è un’altro discorso…). Qui un link per lo streaming live.

In programma race 3 e 4 tra ETNZL (2-0) e Land Rover BAR (0-2) e le rage 3 e 4 tra Softbank Team Japan (1-1) e Artemis Racing (1-1). La serie è al meglio delle cinque vittorie.

La conferenza stampa post regata:

race 3 Softbank Team Japan (2-1) batte Artemis (1-2) per ritiro

Una regata assurda, con 21 nodi di media che gli AC50 affrontano in totale modo survival. Niente attacchi nel prestart ma solo tentativi di restare interi e in volo. Meglio Team Japan che parte più convinto seguito da Artemis. Nel terzo lato Artemis inizia a perdere pezzi del fairing in carbonio aerodinamico, una scena quasi comica con i velisti che staccano e gettano in acqua i pezzi rotti (ma la vela, a forza di imitare auto e moto, perderà la sua fama di sport ecologico?). Anche Softbank Team Japan perde alcuni pezzi ma almeno riesce a navigare in foiling in modo continuo e relativamente sicuro. Su Artemis, invece, proprio non riescono a gestire i foil, complice anche un problema a un foil, e continuano a perdere pezzi fino all’inevitabile ritiro. Team Japan va sul 2-1, ma nonostante i 23 nodi lo spettacolo non c’è. Solo sopravvivenza…

race 3 ETNZL (3-0) batte Land Rover BAR (0-3) di 02:10

ETNZL parte conservativa e lascia sfogare Ben Ainslie. Il baronetto ce la mette tutta ma questo non è Rita, il Finn dei suoi tre ori olimpici (il quarto fu in Laser), ma un AC50 che con venti nodi, condizione in cui qualunque altra barca da regata dà il meglio, deve prima di tutto essere tenuto intero e dritto… Per i primi tre lati i brit sono davanti e i kiwi non forzano, complice anche qualche bagnatissimo atterraggio che sin’ora non avevamo mai visto da parte loro. Nella seconda bolina (il percorso di oggi è quello lungo, con 9 lati) i kiwi decidono di fare sul serio e Peter Burling porta Aotearoa a una superba virata foil verso il boundary di destra, Ben risponde ma la velocità neozelandese è superiore e l’ingaggio si trasforma in una lenta ma inesorabile perdita di leadership. ETNZL passa e aumenta il vantaggio fino all’arrivo. A metà dell’ultimo lato Ben capisce che non c’è più nulla da fare e rallenta il suo AC50 per preservare barca e uomini. E siamo 3-0 per i kiwi.

Va detto che la regata praticamente non c’è, visto che la sfida si trafsorma in una lotta conservativa per restare interi, cosa comprensibile quando si va a 42 nodi, ma in realtà gli AC50 sembrano palline che rimbalzano in un flipper gigante (rettangolare… visto che questi boundary sono proprio inguardabili, velisticamente parlando) o se volete cavallette impazzite. La priorità è solo il volo ed evitare avarie. Nonostante i 20 nodi di vento, lo spettacolo ne risente… tutto bello e ipertecnologico, ma non è che si può parlare solo di velocità e di volo, altriementi alla lunga ci si annoia.

race 4 Softbank Team Japan (3-1) batte Artemis Racing (1-3) di 00:27

Artemis proprio non riesce a navigare in modo stabile con vento forte e paga velocità e stabilità già in partenza, dove non riesce a puggiare alla prima boa di lasco, rimediando poi anche una penalità per essere uscita dagli odiosi boundary (ricordiamo che la vela avrebbe già un suo limite geometrico in una regata a bastone tra le boe, detto lay line). Outteridge e Percy non riescono a reagire e solo il rallentamento prudenziale di Dean Barker nell’ultimo lato limita il distacco a 27″. Si fa dura adesso per Artemis che dovrà vincere 4 delle prossime 5 regate per arrivare alla finale dei challenger.

race 4 Land Rover BAR (1-3) batte ETNZL (3-1) per squalifica

Clamorosa scuffia di ETNZL in partenza. Dopo che entrambi gli AC50 sono entrati in anticipo, e quindi la penalità comune viene annullata, Ben Ainslie riesce a chiudere da sottovento Peter Burling nel prepartenza. I kiwi devono quindi attendere che Ainslie lanci il suo cat per poter fare altrettanto. Gli inglesi scattano e i kiwi li seguono, ma la barca prima si impenna sui foil e poi tuffa le prue sott’acqua in un “pitch pole” terrificante a 32 nodi. Tre velisti finiscono in acque mentre il timoniere e gli altri riescono a restare aggrappati nei pozzetti. Attimi di terrore ma dopo un minuto arriva la comunicazione che “All the guys are OK”, che è la cosa più importante. ETNZL riporta danni al fairing e al rivestimento dell’ala. Per BAR è il primo punto.

La sequenza della scuffia

L’AC50 è stato prontamente rialzato e trainato alla base, con evidenti danni all’ala. Sarà importante valutarli in vista delle due regate previste per domani.

Ben Ainslie, una volta chiarito che non c’erano conseguenze per i velisti di ETNZL, ha rispoto alle domande della produzioine dicendo che “Non era mai capitato di navigare glki AC50 in queste condizioni e che si tratta della vela più difficile e complessa che gli sia capitato di fare in trent’anni di carriera”.

Un chiarimento sulla Finale

Nel frattempo è stato chiarito che, dopo le innumerevoli modifiche al protocollo apportare dal defender, la vittoria nei Round Robin di Oracle (che vi ha partecipato rompendo una tradizione secolare dell’America’s Cup) comporta che il challenge ufficiale partirà da -1 dell’AC Match finale. Quindi Oracle dovrà comunque vincere sette regate, mentre il defender dovrà vincerne otto. In un primo momento era stato interpretato che Oracle sarebbe partito da un punto a zero.