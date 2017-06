Anzio– Si è conclusa una bellissima edizione della Asteria Cup, le condizioni meteo perfette hanno consentito una regata tecnica e suggestiva, con passaggi splendidi tra le isole Pontine. Dopo lo skipper meeting ed il briefing meteo cui è seguito il buffet per tutti gli equipaggi al Circolo della Vela di Roma, alle 15 in punto il Comitato di Regata presieduto da Andrea Mauro dà la partenza.

Alla boa di disimpegno prende subito il comando il First 40 Calipso-Enway di Andrea Orestano, con in pozzetto alla tattica Massimo Morasca ed il velaio Alessandro Scarpa, che riesce a contenere gli attacchi dei primi della flotta nella veloce discesa al traverso verso Ventotene . Superata “l’isola del vento” inizia una fantastica e difficile notte che con una bolina tecnica verso Ponza porta il gruppo dei primi a ricompattarsi, Calipso-Enway riesce a mantenere la testa della flotta al passaggio del Faro della Guardia ma è insidiata da vicino dall’altro First 40 Hydra-Enway della VelealVento asd con al timone Fabrizio Calvo e Guido Boscherini alla tattica e dal Salona 41 Meridiana di Sergio Liciani, seguono a breve distanza Twins l’Hanse 43 di Francesco Sette e Nautlilus XM di Pino Stillitano velocissimo nell’aria leggera.

Il vento cala di intensità all’alba nel canale tra le isole di Palmarola e Ponza, è il momento decisivo della regata, soltanto Calipso-Enway, Hydra-Enway e Nautilus XM riusciranno ad uscire bene dalla bonaccia ed arrivare nell’ordine in volata ad Anzio con la brezza da WNW ormai stabilizzatasi.

Calipso-Enway (CVRoma) vince l’ambito challenge Ammiraglio Straulino e centra il secondo posto in IRC e terzo in ORC, Nautilus XM (Nautilus YC) compie un capolavoro di bravura e vince sia in IRC sia in ORC l’ Asteria Cup, la Coppa del Circolo della Vela di Roma e la Roma Offshore Cup, Hydra-Enway (CV Roma) coglie un bel secondo posto in ORC e terzo in IRC, Meridiana (RCCTR) si dovrà accontentare del quarto posto in ORC, da segnalare il quarto posto in IRC del nuovo J-97 Christina IV (CV Roma) di Alessandro Brighenti.

Nella flotta IOR Classic vince Baralla di Gherardo Maviglia, che prevale di misura sul mitico Nat di Nicola Borsò.

Si chiude così la XXXII edizione dell’Asteria Cup, con la perfetta organizzazione di Vele al Vento asd e Circolo della Vela di Roma in collaborazione con il Marina di Capo d’Anzio nuova ed importante realtà che gestisce il Porto di Anzio, il Circolo Velico Fiumicino, il Nautilus Marina e con il patrocinio della Città di Anzio. Sponsor: Enway (Main Sponsor) e I&M Consulting due imprese tecnologicamente all’avanguardia, affiancate dagli sponsor tecnici Birrificio Artigianale Alta Quota di Cittareale e da Gioielli DOP giovane e dinamica azienda di gioielli hand made.

romasailingweek.com