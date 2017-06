Brindisi– Grande attesa per la partenza della XXXII Regata Internazionale Brindisi-Corfù prevista per il 7 giugno. Notizia dell’ultim’ora: per le condimeteo previste la partenza sarà spostata fuori dal porto. La scelta è stata determinata dalle previsioni meteo, che parlano di vento debole e quindi di difficoltà per la maggior parte delle imbarcazioni di bolinare tra la diga di Punta Riso a sinistra e le Isole Pedagne a dritta. Questa sera, martedì 6 giugno, la cerimonia di benvenuto agli equipaggi.

La flotta (sono 123 le iscrizioni iscritte) si porterà dunque in acque libere per lo start, e il circolo della Vela Brindisi comunica che pertanto sarà annullato il servizio navetta per la testata della diga. Confermata la boa di Otranto, e quindi dopo aver superato il primo cancello costituito dalla meda del Trombillo, a circa due miglia dal porto di Brindisi, le barche non punteranno verso il largo, ma sceglieranno una rotta per quanto possibile parallela alla costa offrendo uno spettacolo d’eccezione alle persone che già affollano le spiagge del Salento. A Otranto le barche punteranno su Kassiopi, dove si trova la linea di arrivo dopo 109 miglia di regata. Le decisioni definitive dei giudici di regata saranno comunicate agli equipaggi nel briefing del 7 mattina.

Gli armatori e gli equipaggi nel corso della regata potranno cimentarsi in ben due concorsi fotografici. Quello proposto dall’associazione Marevivo, che sarà rappresentata da Nicola Granati, responsabile della Divisione vela, nell’ambito della campagna Occhio al Mare in partnership con la Lega Italiana Vela, in cui si chiede ai partecipanti alle regate più importanti in Italia di fotografare o filmare cetacei, altri esemplari della fauna marina, ma anche condizioni emblematiche di minaccia all’ambiente marino che si dovessero incontrare nel corso della navigazione. Tutto il materiale sarà utilizzato per le ricerche scientifiche e ambientali.

Il secondo concorso è l’Instagram Contest, che prevede che l’autore carichi la foto sul proprio profilo Instagram, la tagghi con l’hashtag #brindisicorfu2017, e poi attenda il responso degli utenti del social network: vince chi conquista il maggior numero di like.

Infine, il Circolo della Vela Brindisi e gli sponsor della regata invitano tutta la cittadinanza alla cerimonia di benvenuto agli equipaggi che si terrà martedì sera alle 19 alla Scalinata Virigiliana, presentata dal giornalista Mediaset, brindisino doc, Mino Taveri, con la partecipazione del presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, che assisterà anche alla partenza della regata il giorno successivo. Alla cerimonia seguirà un party Time con i dj di Radio Ciccio Riccio.

Qui il tracking della regata: http://www.brindisi-corfu.com/live-tracking/