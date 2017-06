Chandlers Ford, UK– B&G, leader mondiale specialista nella strumentazione per la navigazione a vela, presenta una radio VHF robusta e affidabile di Classe D con DSC (digital selective calling) – si tratta di B&G V20. Questo versatile VHF è compatibile con NMEA 2000® e si adatta a diverse tipologie di imbarcazioni.

Grazie a un sistema di funzionamento facile e intuitivo, V20 è dotata di un display di alta qualità nero-su-bianco con livelli di contrasto elevati, chiaramente visibile anche in pieno sole. Di notte la visibilità è stata ottimizzata, grazie a una modalità notturna invertita bianco-su-nero per ridurre l’emissione di luce e preservare la visibilità anche durante la notte. Una manopola rotante semplifica la selezione del canale, mentre pulsanti grandi e ben distanziati consentono il facile accesso a tutte le funzionalità essenziali, anche quando si indossano i guanti. Un tasto dedicato al Canale 16 è incluso sia sul pannello frontale della radio sia sul microfono a mano dotato di quattro pulsanti, così da garantire ai velisti accesso istantaneo al canale di emergenza. Un tasto Distress integrato consente poi la chiamata automatica di emergenza DSC.

“Comunicare in modo efficace quando si è in mare è fondamentale per chi naviga con prudenza,” ha dichiarato Leif Ottosson, CEO, Navico. “I nostri clienti si aspettano ormai da tutti i prodotti B&G controllo intuitivo, funzionamento affidabile e robustezza – il tutto in un package elegante e affidabile. Sia in caso di una rilassante crociera, sia durante una traversata oceanica, V20 dà ai velisti la possibilità di navigare ovunque in tutta serenità.”

L’installazione è semplice sia nel caso in cui venga effettuata in piano, in alto o su paratia, grazie a una staffa cardanica inclusa. È anche prevista la possibilità di montaggio a incasso, con una semplice soluzione di montaggio frontale.

B&G V20 VHF Marine Radio €279 IVA escl.

www.bandg.com