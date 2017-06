Bermuda– Troppo vento, come da previsioni, oggi alle Bermuda e regate ben presto annullate. Dopo i 21-13 nodi di ieri (il limite per gli AC50 sono una media di 24 nodi), che hanno causato non pochi problemi, oggi il Great Sound è investito da 35 nodi per cui le regate sono impossibili.

Il programma delle semifinali vede quindi per domani le regate 5 e 6 tra ETNZL (3-1) e Land Rover BAR (1-3) e le regate 5 e 6 tra Softbank Team Japan (3-1) e Artemis (1-3). Le serie sono al meglio delle 5 vittorie, per cui in caso di doppio successo dei kiwi o dei giapponesi si conoscerebbero già i nomi dei finalisti delle AC Qualifiers che si giocheranno il diritto a sfidare Oracle Team USA nell’AC Match (17-27 giugno).

Il giorno di pausa arriva ad hoc per i kiwi, che potranno così avere 24 ore in più per riparare i danni subiti nella terribile scuffia di ieri.

La pausa ci porta anche ad alcune riflessioni su quanto si è visto sin’ora in questa Coppa America. Tra i pro mettiamo la tecnologia e le prestazioni dei foiling cat, davvero eccezionali con punte di 43-44 nodi al lasco e oltre i 30 in bolina, l’estrema agilità in virata quando si riesce ad effettuarla in uno stabile full foiling, la possibilità di rimonte e sorpassi grazie a una pressione in più o a pochi gradi di buono. Tali fattori, infatti, moltiplicano esponenbzialmente guadagni o, se contrari, perdite, mantenendo la regata sempre aperta. Tutto ciò, però, a patto che vi sia equilibrio di prestazioni, altrimenti i distacchi diventano presto insostenibili e, senza contatto, la sola velocità, passati i primi cinque minuti, non dà emozioni. Il foiling, o meglio la capacità di volare in modo continuo e stabile, resta il fattore prioritario. Anche un solo “atterraggio” pregiudica di circa dieci nodi la velocità compromettendo la regata o un ingaggio.

Le barche sono estremamente fisiche, con quattro dei sei velisti a bordo esclusivamente impegnati a fornire energia alla rotary pump che alimenta i circuiti idraulicio necessari a tutte le regolazioni. Su ETNZL lo fanno a pedali, gli altri con le classiche manovelle, e una certa differenza si nota con i kiwi che sembrano più continui e stabili (scuffia di ieri a parte, dovuta all’uscita del timone soprtavvento dall’acqua).

Tra i contro i continui cambi del Protocollo da parte di Oracle, le prepartenze, troppo brevi i due minuti per vedere della reale battaglia, con uno schema che si ripete all’infinito, e il sistema delle penalità, troppo complesso da seguire e che rischia di “uccidere” il penalizzato definitivamente. Il rallentamento imposto dagli umpire, di solito un paio di lunghezze, non lascia scampo, quando il classico sistema di penalità del match race, eseguire un 360° prima della fine della regata o restituire una penalità all’altra barca, era senza dubbio più immediato da capire e affascinante. Certo, un 360 con gli AC50 non è proprio agevole, ma forse si può pensare a qualcosa di meglio.

Vi sono poi i boundary, che nascono dall’esigenza di limitare visivamente e a uso televisivo il campo di regata, che infatti in TV riproduce le linee di distanza, tipo le yard del football americano, e di cercare di mantenere il più possibile vicine le barche, che a queste velocità probabilmente effettuerebbero una sola virata o strambata in lay line. Le penalità da fuoriuscita dai confini, però, sono alquanto noiose e strapenalizzanti. Le care vecchie layline, limite geometrico di un campo di regata tra le boe, sembrano ancora da preferire.

La non navigabilità degli AC50 oltre i 20 nodi, poi, è un altro punto critico, e qui la comunità velica appare divisa al cinquanta per cento. Chi trova queste barche affascinanti ed eccitanti, chi le trova non rispettose della tradizione velica. Questi foiling cat, dichiaratamente, sono e aspirano a essere delle Formula 1 da sola velocità sul mare, quindi hanno degli evidenti limiti di “terreno”. Sarebbe come voler usare delle Formula 1 su un percorso da rally. Qui, nell’America’s Cup, si ricerca solo la massima velocità e i confini fisici e umani di una regata tra le boe su acqua piatta (impensabile farla in mare aperto). E’ l’evoluzione stessa della vela, che grazie ai materiali e alle tecnologie ha portato il concetto di vento apparente a limiti inimmaginabili, a rendere obsolete vele da poppa o manovre con gli equipaggi impegnati a issare o ammainare gennaker o spinnaker. Semplicemente qui è la vela velocissima a comandare e non vi sono alternative. Se si sceglie la sola velocità, come ha fatto Russell Coutts nella sua visione, si arriva a questo.

La regata, quindi, appare avvincente solo se vi è equilibrio tra le barche sul campo, altrimenti, 40 nodi o anche di più, ci si annoia. Tutto lascia pensare che la finale della Louis Vuitton e l’America’s Cup Match saranno equilibrate e pertanto assai spettacolari. E questo, l’equilibrio, è l’unico dato di cui la nuova AC non può fare a meno, perché tutto il resto è noia.

E voi che ne pensate? Inviateci i vostri commenti in proposito.