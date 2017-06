Carasco– Il 3Di è il riferimento per la performance nell’industria velica e North Sails introduce la sua tecnologia anche nella classe Melges 20. Il 3Di ha conquistato successi sorprendenti nell’ultimo anno con record di velocità intorno al mondo e iI riconoscimento di fornitore esclusivo in eventi di altissimo livello. Il suo utilizzo nella classe Melges 20 è un’altra prova dell’impegno di North Sails nel fornire le vele migliori del mondo, all’insegna del processo continuo di miglioramento della performance.

“I Melges 20 utilizzano il 3Di RACE, una vela in Aramid/Dyneema la cui struttura è stata sviluppata per coniugare al meglio la tecnologia 3Di con le proprietà di barche di dimensioni più piccole e minor dpi”, dice Tim Healy, Presidente di North Sails One Design. “Il risultato è una vela che si adatta a un range di vento più ampio, trasmette una percezione di maggiore adattabilità e semplicità di utilizzo. L’abilità di North Sails di adattare questa tecnologia all’utilizzo da parte delle classi One-design è ciò che rende il nostro team unico e non vediamo l’ora di rendere il 3Di disponibile per un numero ancor maggiore di classi nel corso del 2018”.

La nuova randa in 3Di ha messo a segno la sua prima vittoria nella regata di esordio di Mascalzone Latino Jr al Campionato Melges 20 di Scarlino lo scorso maggio.

“Durante gli allenamenti a Scarlino ho avuto la possibilità di provare la nuova randa e fin dall’inizio ho avuto ottime sensazioni, confermate dalle prestazioni di Mascalzone Latino Jr durante le regata: il team ha avuto degli spunti in acqua veramente notevoli, finendo con uno score eccellente – dice Giulio Desiderato, responsabile One Design North Sails Italia –. Veniamo da stagioni in cui con il nostro set di vele 3Dl abbiamo raccolto ottimi risultati vincendo il mondiale e la ranking 2016, ma l’introduzione dei nostri modelli 3Di è sicuramente un altro step in avanti.”

“Sono stato estremamente soddisfatto delle vele 3Di RACE” ha detto Cameron Appleton, specialista di North Sails nella classe Melges 20 e tattico di Mascalzone Latino Jr. “Ci siamo resi conto di come la randa era facilmente regolabile nelle varie intensità di vento e nella regolazione dell’albero. La nuova randa in 3Di deriva dal disegno della nostra randa M-16 in 3DL”.

Il nuovo inventario Melges 3Di è disponibile per l’acquisto. Maggiori informazioni su northsails.com