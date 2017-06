Powered by:

Porto San Rocco, Muggia- E’ stato presentato martedì sera nella sede dello Yacht Club Porto San Rocco l’ORC Worlds Trieste 2017, il Campionato del Mondo di vela d’altura che si svolgerà dal 30 giugno all’8 luglio nelle acque del Golfo di Trieste.

Padrone di casa il Presidente dello Yacht Club Porto San Rocco Roberto Sponza che ha espresso la soddisfazione dei risultati raggiunti sino a qui dalla macchina organizzativa, tra i quali spicca il numero di 127 barche iscritte in rappresentanza di 19 Nazioni.

“Sono particolarmente emozionato nel presentare l’ORC Worlds Trieste 2017, che è il coronamento di un percorso iniziato con la candidatura oltre due anni fa e che ci ha visto prevalere su località di altissimo profilo”. Queste le parole introduttive di Roberto Sponza che ha dato il benvenuto agli ospiti. “Questo Mondiale rappresenta, dal punto di vista del valore sportivo dei titoli da assegnare, la regata più importante che il nostro Golfo abbia mai avuto occasione di ospitare e siamo felici che ciò avvenga in un’area come la nostra, in cui la passione e la cultura della vela è veramente enorme”.

Francesco Bussani, vice sindaco del Comune di Muggia: “Questo evento contribuirà in maniera determinante a far conoscere la bellezza e l’ospitalità del nostro territorio: per questo il nostro Comune ha sostenuto, sin dall’inizio, l’organizzazione di questa regata mondiale”.

Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste: “Trieste sta vivendo una fase di crescita e di notorietà non solo a livello turistico straordinaria e sono felice ed orgoglioso di poter essere a disposizione di questo straordinario evento. La soddisfazione per me nel vedere arrivare qui questo Mondiale è doppia perchè ho un legame particolare con Muggia, di cui sono stato Sindaco negli anni dell’ideazione e realizzazione di Porto San Rocco”.

orcworlds2017.com