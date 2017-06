Bermuda– Dopo la burrasca di ieri, giornata campale oggi alle Bermuda, che potrebbe vedere la definizione dei due finalisti delle Louis Vuitton AC Qualifier. ETNZL, dopo aver riparato i danni della scuffia di due giorni fa, parte da 3-1 su Land Rover BAR nella serie al meglio delle 5 vittorie. Stesso punteggio 3-1 per Softbank Team Japan su Artemis Racing.

Previste tre regate, la 5, 6 e 7, a partire dalle 19:08 CET. In caso di due vittorie per i kiwi o per Team Japan i due team accederanno alla finale dei defender. Previste condizioni ideali con vento tra gli 11 e i 15 nodi. Qui uno streaming in diretta.

Race Schedule

Semi-Final 1 Race 5: Emirates Team New Zealand v. Land Rover BAR 19:08 CET

Semi-Final 1 Race 5: Artemis Racing v. SoftBank Team Japan 19:37

Semi-Final 1 Race 6: Land Rover BAR v. Emirates Team New Zealand 20:06

Semi-Final 1 Race 6: SoftBank Team Japan v. Artemis Racing 20:35

Semi-Final 1 Race 7: Land Rover BAR v. Emirates Team New Zealand 21:05

Semi-Final 1 Race 7: SoftBank Team Japan v. Artemis Racing 21:35