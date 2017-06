Corfù, Grecia- E’ l’Alizee, l’Xp44s di Paolo Grottesi il vincitore overall in ORC della XXXII Brindisi-Corfù. In tempo reale al traguardo di Kassiopi dopo 108 miglia di regata, il successo è andato al Frers 64 Anywave Safilens di Fulvio Vecchiet, che ha preceduto di circa 25 minuti Idrusa Brinmar Shop del Paolo Montefusco Sailing Project. I due minimaxi ottengono il secondo e terzo posto in compensato. Domani le classifiche definitive per classe.

Tra i multiscafi successo del Cateco 43 White Whale Met di Raffaele Brancati.