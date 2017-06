Punta Ala- Dopo il successo della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura che nei giorni scorsi ha portato al Marina di Punta Ala circa 200 equipaggi, la grande vela d’altura torna subito nelle acque che circondano il celebre promontorio toscano con la IV edizione del Gavitello d’Argento-Yacht Club Challenge Trophy Bruno Calandriello, la competizione per squadre di circolo organizzata dallo Yacht Club Punta Ala, con gli sponsor Cetilar e Slam.

Nove i team partecipanti, che se fino allo scorso anno dovevano essere necessariamente formati da uno scafo in classe ORC e due scafi in classe IRC, a partire da quest’anno potranno decidere liberamente la propria “formazione”. Le 27 barche, tutte di altissimo livello, saranno impegnate in una serie di prove tra le boe e in una regata costiera a partire da domani, venerdì 9 giugno, e fino a domenica, quando dopo le ultime regate in programma sarà assegnato l’ambito trofeo challenge istituito per ricordare lo storico Presidente dello YCPA Bruno Calandriello – vinto l’anno scorso dalla squadra dello Yacht Club Parma formata dal Sydney 46 Stella (Fava/Cavalieri), dall’IMX 45 Giumat+2 (Trusendi) e dall’X41 WB Five (Bianchi) oltre ad altri trofei tra cui la combinata con la 151 Miglia-Trofeo Cetilar.

Ecco le squadre partecipanti:

Circolo Nautico e della Vela Argentario: PIERSERVICE LUDUAN, GS 46 di Enrico De Crescenzo; CANOPO, GS 39 di Adriano Majolino; VAG 2, GS 40 di Sandro Canova.

Yacht Club Punta Ala 1: CRONOS 2, GS 42r di Valerio Battista; BETTA SPLENDENS, Comet 38s di Orazio Olivo; FASTER 2, First 34.7 di Marcello Focosi.

Yacht Club Chiavari: NASHORN, Sly 47 di Edwin A. Bennet; ARIA DI BURRASCA, X332 di Franco Salmoiraghi; NAMBAWAN, Comet 41s di Mario Imperato.

Lega Navale Italiana Firenze-Prato: BLUCOLOMBRE, First 40.7 di Maurizio Nardi; LOLLOLILLA , Dufour 36P di Massimo Borselli; KALI MERA, Sun Fast 35 di Massimo Sabatini.

Club Nautico Marina di Carrara: DIGITAL BRAVO, Swan 42 di Alberto Franchi; FANTAGHIRO’, ILC 40 di Carlandrea Simonelli; MELA, Swan 42 di Andrea Rossi.

Yacht Club Punta Ala 2: CIPPA LIPPA ROSSA, Ker 40 di Guido Paolo Gamucci; MY WAY, First 36 di Alessio Cecchetti; LINUX, X 35 di Andrea Palleschi.

Circolo Canottieri Tevere Remo: VULCANO 2, First 34.7 di Giuseppe Morani; TEVERE REMO MON ILE, First 40 di Gianrocco Catalano; TSUNAMI, Canard 41 di Matteo Ranucci.

Yacht Club Parma: APHRODITE, Swan 45 di Pierfrancesco Di Giuseppe; STELLA, Sydney 46 di Stefano Fava; TANY & TASKY 4, First 45 di Guido Deleuse.

Circolo della Vela Erix: FREE SPIRIT, First 44.7 di Paolo Rossi; SPIRIT OF NERINA, X 35 di Paolo Sena; VALIS, Comet 41s di Andrea Pescatori.

