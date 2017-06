Saint Tropez, Francia- La sessantacinquesima edizione della Giraglia Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Italiano e della Société Nautique de Saint-Tropez in collaborazione con lo Yacht Club Sanremo, lo Yacht Club de France, e la Cercle Nautique et Touristique du Lacydon inizia formalmente stasera con le regate notturne da Sanremo e da Marsiglia verso Saint-Tropez. Una flotta di oltre 250 imbarcazioni partecipa quest’anno alla classicissima sponsorizzata da Rolex dal 1998.

Più di cinquanta imbarcazioni inclusa Jalina, il Bermuda sloop di 44’ del 1946, vincitrice delle prime due Giraglia Cup nel 1953 e 1954, si sono radunate allo Yacht Club Sanremo. Stasera i partecipanti parteciperanno ad un cocktail a base di ostriche e champagne seguito da una cena e fuochi d’artificio, tutte offerte da Rolex e dallo Yacht Club Sanremo. A mezzanotte i partecipanti partiranno per 60 miglia sotto la luna piena date le belle condizioni meteo previste.

Una ventina d’imbarcazioni si sono ritrovate invece a Marsiglia dove, dopo un cocktail offerta da Rolex, partiranno alle ore venti per una regata di 90 miglia verso est. Tutti quanti si ritroveranno a Saint-Tropez dove gli altri eventi del Giraglia Rolex Cup li attendono.

Le regate notturne da Sanremo e Marsiglia saranno seguite da tre giorni di percorsi a bastone nella Baia di Saint-Tropez dall’undici al 13 giugno. Dopo il Rolex Crew Party della serata del 13 giugno, la mattina del 14 giugno oltre 250 partecipanti prenderanno il via per la famosa regata d’altura di 241 miglia da Saint-Tropez a Genova, via lo scoglio della Giraglia davanti a Capo Corso.

La premiazione finale sarà il 17 giugno alla sede dello Yacht Club Italiano nel Porticciolo Duca degli Abruzzi a Genova.