Santander, Spagna- In programma domani a Santander le prime Medal Race della finale della Sailing World Cup. Regateranno le classi 49er, FX, Nacra 17, Formula Kite e RS:X

maschile e femminile. Quattro equipaggi italiani in acqua. Qui il player per seguirle in diretta streaming, a partire dalle 11 CET:

Nei Nacra Tita-Banti partono da quarti mentre Bressani-Zorzi da ottavi. In testa gli spagnoli Echavarri-Pacheco. Nei 49er Crivelli Visconti-Togni partiranno da noni. Niente Medal per Bergamo-Germani, 14esime negli FX. Nella Formula Kite inizia dal quarto psoto Riccardo Leccese. Non regatavano italiani nei windsurf RS:X.

Le altre classi concluderanno le regate di flotta e disputeranno le Medal domenica 11 giugno. Nei Laser Giovanni Coccoluto è nono (7-5 oggi) e deve difendere il suo posto in Medal nelle due prove finali. Bene Silvia Zennaro, che prosegue la sua splendida stagione con un terzo posto (dnf-3 oggi) con due prove ancora da disputare. 20esima Joyce Floridia. Nei Finn Enrico Voltolini è sedicesimo senza più chance di Medal. Nei 470 uomini Ferrari-Calabrò sono quarti (2-6 oggi) e possono inseguire un podio. Nel 470 donne Berta-Carraro sono settime (7-10 oggi).