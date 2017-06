La Spezia- Nel pomeriggio di ieri, 11 giugno, nel Golfo della Spezia l’imbarcazione a vela Caroly della Marina Militare ha soccorso e tratto in salvo sei persone. Mentre partecipava a una regata nell’ambito della regata delle Vele D’Epoca del 30° TROFEO MARIPERMAN, Nave Caroly, storico yawl della Marina Militare, riceveva intorno alle ore 15.55 via radio una richiesta di soccorso dall’imbarcazione Jadera (un DRAGONE 8.90 mt, anch’essa partecipante alla regata di MARIPERMAN).

Nave Caroly, senza esitazione, ha immediatamente lasciato la competizione e si è diretta alla massima velocità verso l’Isola del Tino, presunta posizione dell’imbarcazione in difficoltà che era entrata in collisione con un gommone.

Appena giunta sul posto il Caroly traeva in salvo sia gli occupanti del gommone sia di Jadera, che stava affondando. Ai sei naufraghi, in evidente stato di shock ma in buone condizioni generali di salute, venivano prestate le prime cure a bordo del Caroly per poi essere trasbordati sulla M/V CP 865.

Jadera è affondata in pochissimi minuti su un fondale di circa 25 metri mentre il gommone è stato rimorchiato da un mezzo dei Vigili del Fuoco.

I membri dell’equipaggio del gommone (4 persone) sono stati trasferiti all’Ospedale di Spezia per gli accertamenti del caso, mentre i membri del Jadera (2 persone) sono rientrati presso il proprio domicilio. Sono in corso di accertamento da parte delle autorità competente le dinamiche del sinistro marittimo.