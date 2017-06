Talamone– Dopo tre giorni di intense regate a Talamone, il Campionato Nazionale Este24 è definitivamente cucito sulle maglie di Aniene Young di Luca Tubaro, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, che vinto il titolo grazie ad una serie impressionante di risultati, addirittura scartando un secondo posto. Nulla ha potuto Wasabino di Gianluca Raggi, più volte in testa e sempre ingaggiato con il vincitore, un vero match race nelle ultime fasi della giornata. Terza piazza per La Poderosa di Roberto Ugolini che con un micidiale 2-1-4 ha spodestato Supersilvietta di Michelangelo Tardioli dal podio, non è bastata la vittoria nell’ultima prova per recuperare il terreno perso. Quinta posizione per i ragazzi di Sestelemento, dal lago d’Orta il “Black team” capitanato da Oscar Farace.

Talamone ha regalato anche per l’ultima giornata del Campionato Nazionale Este24 delle condizioni perfette, con un tipica giornata estiva dove il “Maestralino” intorno ai 10/12 nodi ha permesso al Comitato di regata presieduto da Gabriella Gabbrielli di chiudere con tre giornaliere, per un totale di 9 prove. Per due giorni si è regatato con vista sull’Isola del Giglio, oggi il Maestrale ha permesso ai regatanti di avere di fronte anche l’Isola d’Elba.

Dichiarazione del Presidente CVT – Circolo della Vela Talamone, Ammiraglio Sergio BIRAGHI:

“Previsioni rispettate, tre giornate di sport vento e sole con 19 equopaggi in acqua che si sono contesi con lealtà e rispetto il titolo della manifestazione. Fa particolarmente piacere aver visto tanto giovani in acqua, il che significa lo sport della vela sta prendendo il giusto spazio tra le nuove generazioni. Un Grazie sentito a tutta la macchina organizzativa, in particolare agli ufficiali di regata, alla Polizia di stato, alla capitaneria di porto, alla Pro loco e al Comune di Orbetello, ricordando che tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’energia messa in campo dalle persone di staff. Contiamo di rivedere a breve nelle nostre acque questa interessante classe! ”

Alessandro Maria Rinaldi, Presidente Classe ESTE24 :”Vincere un Campionato Nazionale è sempre una grande emozione e se poi a vincerlo è un gruppo di ragazzi che hanno lavorato tanto per conquistarlo, l’emozione è anche per tutti i partecipanti e questo rende la ns Classe sempre più giovane e moderna. Il Team che porta i colori dell’Aniene ha saputo prepararsi con cura ed intelligenza, lavorando sulla costanza dei risultati e sulla velocità della barca. Molto bravi anche gli altri team che si sono piazzati nelle primissime posizioni e che hanno confermato la loro abilità in questo meraviglioso sport. Onore anche al past champion Gianluca Raggi ed al suo splendido team. Mi complimento poi con Roberto Ugolini ed il suo mitico equipaggio, , vanto della Classe, sempre fortissimi in tutte le tappe del Circuito. Ringrazio l’organizzazione in acqua e a terra del Circolo della Vela di Talamone che ha offerto tre giorni splendidi di vela ai nostri armatori . Hip hip Hurrah per il nuovo Campione Nazionale, che porterà sul petto e sulle vele lo scudetto d’oro fino al prossimo anno !”