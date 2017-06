Cascais, Portogallo- La “barca dei Re”, il Dragone sta celebrando il suo Campionato del Mondo 2017 a Cascais, uno dei centri internazionali di questa classe dal grande fascino. Sono settanta i Dragoni che si stanno misurando con le onde atlantiche e i forti venti portoghesi.

Oggi è stata disputata la prima prova, vinta dall’ingleseposto, con un altro britannico, Lawrie Smith (bronzo a Barcellona 1992 nella classe So Andy Beadsworth, al timone della turca Provezza Dragon. Grandi nomi anche al secondo ling). Terzi i russi di Annapurna. Non vi sono barche italiane iscritte, ma c’è Diego Negri come tattico della barca inglese Fever, decimo nella prima prova.

Qui la bella gallery del fotografo Max Ranchi, presente all’evento: