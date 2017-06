Saint Tropez, Francia- Concluse le prove costiere, in condizioni di venti leggeri e mare calmo, la Giraglia Rolex Cup 2017 è pronta al momento più atteso, la partenza della classicissima regata lunga di 241 miglia, che scatterà domani a mezzogiorno. L’evento è sponsorizzato da Rolex e organizzato dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione della Société Nautique de Saint-Tropez. La Giraglia celebra quest’anno la sua edizione numero 65.

Enrico Chieffi, Vice-Presidente di Nautor’s Swan, ci parla della Swan One Design Class che ha avuto all’interno della Giraglia un palcoscenico tutto suo nella splendida baia di Pampelonne. “La Giraglia è il primo evento nella nostra nuova Swan One Design Class dedicato agli Swan 50, 45 e 42. Abbiamo scelto di fare debuttare questa nuova iniziativa qui perché i nostri armatori da sempre apprezzano l’organizzazione offerta dallo Yacht Club Italiano e l’ospitalità ineguagliabile di Rolex. Se si aggiunge a questo la bellezza di Saint-Tropez in splendide giornate di sole e di vento il mix diventa perfetto. Jochen Schuemann, velista di fama internazionale e Presidente della One Design Class, gareggia qui a bordo il ClubSwan 50 Earlybird, e sarà presente anche ai prossimi eventi dedicati alla Class durante la Copa del Rey e della Nations Trophy che si terranno a Palma. La Giraglia Rolex Cup è un evento che piace ai nostri armatori sia per il livello della competizione, sia per il lifestyle che qui puoi ritrovare. Direi che più che lifestyle, qui si trova il vero “sport style”.

Oggi, per la terza e ultima giornata delle prove costiere, i due Gruppi O hanno gareggiato lungo un percorso di 32nm e i Gruppi IRC e ORC A e B hanno fatto un percorso di 19nm. Brezze leggere a 10 nodi da nord/nordest sono aumentate gradualmente fino a raggiungere i 15 nodi circa nel pomeriggio. La Maxi 72 Caol Ila di Alex Schaerer ha dominato in IRC Group O. Il TP52 Freccia Rossa di Vadim Yakimenko e il Mumm 36 Absolutely di Frantz Philippe hanno vinto in IRC A e B. Giulietta Marina di Cascais di Alexandre Kossak e Foxy Lady di Carlo Costigliolo hanno vinto in ORC A e B. Il primo classificato nella Class Swan 42 era Natalia, mentre nei ClubSwan 50 vince Earlybird.

La premiazione per le regate da Sanremo e Marsiglia e delle tre giornate di prove inshore si terrà stasera alla Place de la Mairie. I pifferi, i tamburi e i costumi dei figuranti di Les Bravades de Saint-Tropez daranno alla ceremonia un sapore speciale.

Stasera si terrà poi la famosa e ambita serata Rolex Crew Party, dove si stimano oltre 2000 ospiti.

Le 241 miglia da Saint-Tropez a Genova doppiando lo scoglio della Giraglia di fronte a Capo Corso iniziano come detto alle 12 di mercoledì 14 giugno. Ben 250 le barche iscritte che prenderanno il via.

Qui il tracking per seguire la regata: http://www.sgstracking.com/live/giraglia2017.php