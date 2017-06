Marina di Varazze- Un luogo dove un armatore può venire e passare il proprio tempo libero in tranquillità, con un’alta qualità dei servizi offerti e al giusto prezzo. A dirlo è Giorgio Casaretto, direttore di Marina di Varazze, che ci accoglie negli uffici della direzione, da cui si domina tutto il porto. Affacciandosi sulle terrazze e i camminamenti, che collegano le Residenze alle banchine, si ha subito l’impressione di trovarsi a casa, in un luogo accogliente e a misura delle esigenze di chi ha una barca.

Parcheggio auto vicino e sicuro, con anche colonnine di ricarica Tesla per le auto elettriche, ampia offerta di bar e ristoranti per tutti i gusti e tipologie, ambiente vivo e

vivace tutto l’anno e tutti i giorni della settimana. “Sin dalla concezione del Marina fatta da Paolo Vitelli”, spiega Casaretto, “si è voluta una filosofia di porto aperto (non vi sono barriere per le auto, Ndr) e fruibile da chiunque abbia piacere di fare una passeggiata in banchina, nel rispetto degli armatori, per vedere delle belle barche in un ambiente

piacevole”.

La nostra intervista al direttore di Marina di Varazze, Giorgio Casaretto:

La fruibilità del porto concorre a riempire i locali ed è stata, insieme a quella del ricco calendario di eventi, una delle scelte vincenti di Marina di Varazze.

Notevole la percentuale della vela presente in porto, circa il quaranta per cento, con la caratteristica unica di avere la vela raccolta nelle banchine di Levante. “Armatori diversi

ed esigenze diverse, le barche sono raccolte tra ormeggi a vela e ormeggi a motore e questo è molto apprezzato da entrambe le tipologie. Spesso capita che gli armatori

facciano dei veri mini-gruppi sociali in banchina, con festicciole o party improvvisati, assai apprezzati da tutti”, spiega Casaretto.

EASY HULL Tra gli incentivi la nuova offerta che per un contratto di ormeggio annuale di misura tra 12 e 20 metri il Marina si occupa dell’antivegetativa della barca, a sue spese e compresa nella tariffa d’ormeggio.

I settanta posti barca destinati al transito sono coperti abitualmente. Nel periodo estivo, quando diversi armatori lasciano il Marina per la crociera annuale, sono assai richiesti da barche che si muovono lungo la costa ligure e che apprezzano i servizi e il piacevole

ambiente del Marina. Tra gli eventi sportivi da segnalare la 44° Cup, ovvero il Campionato

Invernale del Ponente Ligure che fa ormai base nel Marina con grande apprezzamento degli armatori, organizzato in collaborazione con il Varazze Club Nautico.

Gli eventi dell’estate 2017

17-18 Giugno Regata Handarpermare – Ragazzi condisabilità

Tutti i mercoledì sera di Giugno e Luglio: cena in Jazz da Pescepazzo

25 Giugno: Festa del Mare a cura di Varazze Club Nautico

1 Luglio (da confermare): Bicifest

Tutti i giovedì sera di Luglio e Agosto: cena e musica da Boma

Corsi Scuole Nautiche in via di definizione, in particolare settimane per ragazzi (in

aggiornamento)

28 Luglio: concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo

2° concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo (data da definire)

2 concerti di musica leggera a cura di Zibba (date da definire)

La scheda nautica

Marina di Varazze si trova in posizione strategica a pochi chilometri da Genova, e a un’ora e mezza di autoistrada da Milano e Torino. Ha 800 posti barca e 900 posti auto.

Il Canale Vhf è il 9. La profondità in banchina varia da 3,5 a 6 metri e ospita imbarcazioni

fino a 35 metri di lunghezza. Il vento prevalente è la Tramontana, per cui il Marina è

anche molto sicuro e offre un servizio di cantieristica molto professionale e una serie di

eventi sociali e sportivi, realizzati in collaborazione con il Varazze Club Nautico.

www.marinadivarazze.it

Il reportage completo su Marina di Varazze su Fare Vela di giugno-luglio in edicola dal 19 giugno