Saint Tropez, Francia- Sono state alla fine 209 le imbarcazioni, provenienti da 25 Nazioni, che hanno lasciato oggi la baia di Saint-Tropez per la regata lunga della Giraglia Rolex Cup. Date le previste e presenti condizioni di vento leggero e mare calmo il tempo record di 14 ore e 56 minuti, stabilito da Esimit Europa 2 nel 2012, non rischia di essere infranto quest’anno.

Dopo la partenza la flotta dei maxi, seguida da tutte le altre, si è diretta ababstanza rapidamente verso il primo passaggio delle Formigues. Nel pomeriggio poi in testa si è posizionato il Minimaxi Momo, che alle 18:30 precedeva Caolo Ila R, SFS II, Jethou e l’italiana Pendragon nella tratta verso la Giraglia.

Le imbarcazioni sono divise in Classi IRC e ORC O, A e B. Ci sarà anche una Classe Giraglia per Due, una Classe Giraglia Solo e una Classe Giraglia Mini 650. Il Race Committee dello Yacht Club Italiano ha dato la prima partenza alle 12:45 e la flotta è partita per un’avventura che la porterà da Saint-Tropez a Genova, girando intorno allo scoglio della Giraglia.

La premiazione finale per il vincitore in tempo assoluto e i vincitori delle varie Classi si terrà il 17 giugno a mezzogiorno alla sede dello Yacht Club Italiano, Porticciolo Duca degli Abruzzi a Genova.

Per il tracking: http://www.sgstracking.com/live/giraglia2017.php

www.giragliarolexcup.com