Bermuda– Sarà un’esperienza straordinaria per Francesco Ferri (CN Sarnico) e Alvise Colledan (CN Brenzone), che in questi giorni sono alle Bermuda per disputare l’America’s Cup Endeavour Junior Regatta, quella riservata ai giovanissimi delle classi Hobie Wave, O’pen Bic, e nel caso specifico RS Feva.

Giovedì 15 giugno gli azzurrini Francesco e Alvise, 27 anni in due, inizieranno le regate e carichi di entusiasmo daranno il meglio di se stessi per ben figurare tra i 16 team presenti provenienti Australia, Canada, Guatemala, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Bermuda e Italia, nazioni che ha selezionato i propri equipaggi in base ai risultati del 2016. Solo Bermuda e Gran Bretagna avranno 3 equipaggi ciascuna, mentre per le altre nazioni è previsto un solo Team.

Quello italiano è in realtà un nuovo equipaggio, dato che solitamente timoniere (Ferri) e prodiere (Colledan) regatano con compagni diversi: Ferri si allena sul lago d’Iseo con il Circolo Velico Sarnico e Colledan con il Circolo Nautico Brenzone sul lago di Garda (sponda veronese); ma per questa occasione sarà subito sintonia e la coppia Francesco-Alvise potrà anche dare belle soddisfazioni! A Bermuda ci saranno anche Ubaldo Bruni (figlio di Francesco che si è fatto onore su Artemis in finale della Louis Vuitton Cup, perdendo solo alla fine contro New Zealand) e Arturo Beltrando, in gara per la Svizzera, entrambi figli di italiani impegnati professionalmente nei team di Coppa.

L’RS Feva, classe riconosciuta dalla FIV Federazione Italiana Vela tra quelle di interesse giovanile, rappresenta il “primo doppio” per chi si vuole approcciare subito alle regate ed è stata scelta insieme ad O’pen Bic (singolo) e Hobie Wave (catamarano) per questa edizione particolare dell’America’s Cup.

https://www.americascup.com/en/endeavour.html#