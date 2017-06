Alicante, Spagna- La Volvo Ocean Race conferma la cadenza biennale delle edizioni del giro del mondo che seguiranno la prossima 2017-2018 (partenza da Alicante il 22 ottobre) e annuncia il sesto team. Si tratta di The Turn the Tide on Plastic boat, che sarà affidato alla skipper americana Dee Caffari, già veterana su Team SCA nella scorsa edizione. L’obiettivo è di organizzare un team per la maggior parte Under 30 metà maschile e metà femminile, con attenzione agli aspetti ambientali della regata.

Il nuovo team è il sesto annunciato e ai aggiunge a AkzoNobel (Simeon Tienpont, Netherlands), Dongfeng Race Team (Charles Caudrelier, France), MAPFRE (Xabi Fernández, Spain), Vestas 11th Hour Racing (Charlie Enright, USA) e Team Sun Hung Kai/Scallywag (David Witt, Australia) per l’edizione 2017-18.

Le seguenti edizioni, che ricordiamo saranno disputate con il nuovo one design foil assisted progettato da Verdier, si svolgeranno nel 2019-20, 2021-22 e 2023-24 in modo da offrire maggior continuità agli sponsor e alle città sedi di tappa, che potrannno concludere accordi triennali con Volvo Ocean Race.

www.volvooceanrace.com