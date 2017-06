Stefano Beltrando è uno dei più affermati professionisti italiani che operano nella grande vela internazionale. Strurrista di prim’ordine con la sua QI Composites, Beltrando era alle Bermuda con Artemis Racing, il team che ha combattuto sino alla fine con ETNZL nella finale di Louis Vuitton. Da lui riceviamo questo interessante commento su quanto si è visto sin’ora nella 35th America’s Cup.

A Valencia 2007 c’era più pubblico: Vero

A Valencia 2007 c’era più partecipazione dei media ed esposizione televisiva: Vero

A Valencia 2007 c’erano più team: Vero

A parte i punti di cui sopra, per tutto il resto la XXXV edizione della Coppa America, disputata a Bermuda è stata stupenda. Il posto, semplicemente meraviglioso, la spettacolarità delle barche e delle regate non ha bisogno di spiegazioni.

Nel 2007 io ero a Valencia, vedevo le regate in diretta oppure dagli schermi giganti disposti nel porto però per godermi le regate, il giorno dopo leggevo le cronache su farevela.net. Quello era spettacolare, leggere i testi tra l’ironico e la trance agonistica che descrivevano regate che per non annoiarmi io vedevo in un secondo tempo, mandando avanti 8X la velocità di riproduzione. La regata di per sè era quasi sempre noiosa ma veniva trasfigurata nella descrizione. Quando nelle semifinali LVC, Giacomo Sputacollina diventa il nome con il quale si battezzava James Spithill sono diventato un lettore avido delle cronache su queste colonne. Il ricordo è legato al racconto della regata, non alla regata stessa, questo è il punto.

Rimpiangere Valencia e i monoscafi è un atto di nostalgia, non il risultato di un’analisi oggettiva. Mi ricordo che qualche anno fa ci si chiedeva, dove sono i talenti, gli olimpionici, le medaglie olimpiche sulle barche di coppa? Oggi su BAR, un team che è stato buttato fuori malamente in semifinale si poteva contare una collezione di medaglie olimpiche tra Ben, Gill Scott e Xabi Fernandez.

Il livello agonistico di questa edizione è stellare, inutile negarlo, oltre alla densità di medaglie olimpiche, curriculum storico all’interno della coppa stessa, c’è stata una preparazione maniacale degli equipaggi, mai vista prima.

La tecnologia di questa Coppa ha richiesto contributi corposi da parte del mondo aeronautico, automotive e software. Team come Artemis hanno di fatto “aperto” un vero e proprio cantiere per realizzare i propri componenti (questo avveniva anche nel passato) ma questa volta hanno acquistato autoclavi, cleanroom, plotter, frese a controllo numerico e tutti gli ammenicoli necessari nel mondo aeronautico per produrre ad altissimo livello quei componenti che qualunque cantiere medio non era in grado di fornire neanche lontanamente.

Sulla classificazione dei team in A e B sono davvero perplesso. Chi sarebbe un team B? Japan??? Quel perdente del suo skipper mr. Dean Barker, ha perso tre finali di Coppa America. Il miglior velista della storia italiana non è mai stato lontanamente “perdente” tanto quanto Barker, dato che nessun timoniere italiano ha fatto tre finali di coppa. Il suo tattico, Chris Draper era il timoniere di Luna Rossa 2013, che nessuno oserebbe definire B team.

Di serie B perché hanno avuto il pacchetto di ricerca di Oracle? Chi l’avrebbe rifiutato, considerando che da quel punto in poi potevano svilupparlo come più gli piaceva? No Barker &Co non hanno regalato un millimetro a nessuno. Team B erano forse quelli che a Valencia si erano presentati con aspettative pari a nulla, e in alcuni casi pure senza entusiasmo come i Cinesi, i francesi di Areva e i tedeschi. Che poi le regole sul one design, il cantiere kiwi che vende a tutti, il punto ai detentori se vincono i round robin siano per lo più regole folli è sacrosanto, ma è un altro discorso.

Se ci limitiamo a guardare le regate e le barche questo è un evento stupendo. Quindi credo che il punto sia riuscire a esprimersi privi di pregiudizi e non mescolare l’antipatia verso Russel Coutts con la spettacolarità innegabile di una foiling jibe. (Stefano Beltrando)

Per arricchire il contributo di Beltrando, ripetiamo quanto già scritto. Questa Coppa, con due team dalle prestazioni simili o equivalenti, è spettacolare e supertecnoclogica. Vi sono i campiossimi (la lettura di Percy del campo di regata nelle due vittorie di Artemis è stata di assoluto valore, la freddezza di Burling nel portare la barca al massimo delle sue possibilità altrettanto), manovre da fantascienza (le virate con semirollio in bolina o le foiling jibe dei kiwi sono da urlo), tattica esasperata (c’è, eccome, a velocità quadrupla, che addirittura moltiplica vantaggi o svantaggi presi da una decisione giusta o errata), il meglio dei velisti internazionali (e si vede). L’AC Match tra kiwi e Oracle sarà una sfida epocale da non perdere. Come nota lo stesso Beltrando altro tema è quello delle regole, e su questo Oracle ha molto da farsi perdonare. Ma la Coppa degli AC50 sarà uno spettacolo.