Genova– Finale thrilling alla Giraglia Rolex Cup. Dopo uno snervante pomeriggio di calma nel Mar Ligure, la vittoria in tempo reale della Giraglia, ovvero i line honour, sono andati al Minimaxi Momo del tedesco Dieter Schon, che ha preceduto all’arrivo di Genova di soli 35 secondi l’altro Minimaxi Caol Ila R del britannico Schaerer. Momo è arrivato alle 21:39:04, tempo ufficioso. Dopo il passaggio dalla Giraglia, alle 8:11 di oggi, Momo è stato riavvicinato nella lenta risalita verso Genova fino a un vero duello fianco a fianco nelle ariette leggere.

In tempo reale seguiranno nella nottata gli arrivi di Pendragon, Caro, Freccia Rossa e Atalanta II.

Per la barba che si prenderà l’ambitissima vittoria overall in tempo compensato IRC si dovranno attendere ancora diverse ore, visto che il vento leggero farà proseguire gli arrivi per tutta la giornata di domani.