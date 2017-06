Rodi Garganico- MP Network, società specializzata nell’avviamento e nella gestione di porti turistici, si è aggiudicata il bando per la gestione di Marina di Rodi Garganico. Il conseguente contratto di appalto per l’affidamento in concessione temporanea dei servizi di gestione di Marina di Rodi Garganico è stato firmato venerdì 9 giugno.

Si tratta di un’iniziativa che impegnerà molto il team MP Network a causa delle difficoltà che il porto ha incontrato negli ultimi anni. Il più importante di questi, il suo fondale all’ingresso che, a causa dell’insabbiamento, si era ridotto a meno di un metro nel punto più critico e che ora, grazie all’impegno di Regione e Comune verrà riportato a 2,50 entro fine giugno.

Marina di Rodi Garganico, 310 posti barca da 8 a 45 mt, si trova in una posizione strategica per raggiungere le Isole Tremiti e le isole della Croazia ed è inoltre un punto di partenza ideale per più brevi itinerari lungo le magnifiche coste garganiche.

Con l’ingresso del porto rodiano il numero dei marina della Rete MPN Marinas sale a sei, portando a tre i marina adriatici fra i quali si possono ora sviluppare maggiori sinergie a beneficio dei diportisti. Marina di Rodi Garganico si aggiunge infatti a Marina dei Cesari di Fano (PU), dove MP Network ha la sede, Marina Sveva a Montenero di Bisaccia. Completano la Rete Capo d’Orlando Marina in provincia di Messina, Marina di Santa Marinella appena a nord di Roma e il Porto di Cecina, in provincia di Livorno.

In ognuno di questi marina MP Network si occupa delle attività operative di marketing e commerciali con lo scopo finale di rendere il marina una realtà profittevole per la proprietà ed un ‘resort’ accogliente per i propri clienti.

Capo d’Orlando Marina, il nuovo porto turistico situato proprio di fronte alle Isole Eolie, sarà ufficialmente aperto il prossimo 1° luglio. Per permettere ai diportisti di vivere l’emozione dell’apertura della nuova struttura e partecipare fin da subito alla nascita di una realtà che si pone come punto di riferimento per la nautica siciliana, il marina offre agli interessati la possibilità di trascorrere una settimana in transito gratuito dal 10 al 16 luglio.

La costruzione del network procede secondo i programmi con l’obiettivo di raggiungere i 20 marina e già prima dell’estate potrebbero aggiungersi altri due importanti strutture nel panorama turistico italiano.

Enrico Bertacchi, CEO di MP Network: “Ho pensato ad un network sotto ad unico brand che permettesse di lavorare in sinergia con le diverse strutture, in grado di elevare il numero e la qualità dei servizi offerti ai diportisti e di ottimizzare i costi, grazie alle economie di scala e alla possibilità di ripartizione degli oneri sulla rete. È nata così la Rete MPN Marinas“.

www.mpnmarinas.eu

www.mpnetwork.eu