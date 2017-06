Newport, USA- Ancora 45 miglia (alle 11 CET) e Andrea Mura concluderà la sua immane fatica arrivando a Newport per riprendersi i line honour di questa terribile Ostar 2017. Circa 8 ore alle attuali medie. Vento di Sardegna ha appena lasciato a dritta l’isola di Nantucket, quella dei balenieri di Melville, e sta per fare altrettanto con Martha’s Vineyard, l’isola dei ricchi bostoniani. Zona a sud di Cape Cod, per definizione mare serio e grande subito sotto St. Georges Bank, quello degli schooner da pesca di Gloucester. Un mare leggendario in cui l’Open 50 sardo sta facendo un figurone.

L’ETA di Andrea Mura nella capitale velica del Rhode Island è atteso quindi intorno alle 19 ora italiana. Per Vento di Sardegna sarà il bis nella Ostar, dopo la vittoria di quattro anni fa. “Senza record”, dice Mura, “ma questa bolina di 700 migolia ci ha rovinato la festa, ma va bene lo stesso”. Le due soste tecniche che lo stanchissimo Mura ha effettuato in Nuova Scozia potrebbero costargli però la vittoria overall in tempo reale, visto che il Sun Fast 3600 irlandese Bam del tosto Conor Fogerthy, una volta resistito alla tempesta di quattro giorni fa, è riuscito a puntare direttamente su Newport, senza il passaggio sotto la Nuova Scozia che ha invece dovuto effettuare Vento di Sardegna. In handicap, quindi, Bam è dato al momento in prima posizione con Mura secondo, ma questi sono dettagli che saranno risolti tecnicamente solo tra 96 ore, quando anche Bam dovrebbe arrivare a Newport.

Ciò che più importa sottolineare, e applaudire, è l’impresa marinaresca di Andrea Mura e di tutti gli altri skipper ancora in regata nella Ostar/Twostar (sono rimasti solo in sette). Affrontare una tempesta in bolina nel Nord Atlantico, con vento fino a 47 nodi per Mura e fino a 55/60 per gli altri con onde fino a 9 metri e temperatura polare, è qualcosa di difficilmente immaginabile, tanto più se si è da soli (o in due nel caso della Twostar) e il tuo sedere è a pagliolo su barche tra 35 e 50 piedi, per lo più di serie, che cercano solo di resistere alla potenza del mare. Giù il cappello, quindi, davanti alla determinazione di Mura. Con la sua barca era lo strafavorito per i line honour, ma arrivarci davvero nel New England dopo aver lasciato Plymouth, nella vecchia Inghilterra, contro un Atlantico poderoso e implacabile, è tanta roba. Così come meriterà i complimenti l’irish Fogerthy, che lo sta facendo su un Sun Fast 3600. Bravissimo Mura. Stanco morto. Fradicio. Salato fino al midollo. E per questo marinaio vero.

http://yb.tl/rwyc_transat2017