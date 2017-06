E’ in edicola il numero di giugno-luglio di Fare Vela. Un magazine che contiene un’ampia sezione sulla formazione velica: in collaborazione con Be Skilled, analisi della figura dello skipper, i suoi compiti e doveri, con SIDA presnetiamo un nuovo approccio multimediale alla Patente Nautica. Analisi della tragedia di Rimini, in cui hanno perso la vita quattro velisti.

Per le prove, pubblichiamo il race test del Mylius 65 FD Oscar 3, realizzato durante la Rolex Capri Sailing Week regatando insieme ad Alessio Razeto e Daniele Cassinari della North Sails.

Per la sezione Navigare un articolo scritto in esclusiva per Fare Vela da Vittorio Malingri sul record nella traversata oceanica in cat non abitabile, impresa portata a termine insieme al figlio Nico sul Feel Good.

La nostra visita al Marina di Varazze, porto resort nel Ponente Ligure.

Per le regate i pro e contro della nuova Coppa America, alla vigilia della finale tra Emirates Team New Zealand e Oracle Team USA. Un focus su Ubi Maior, l’azienda toscana che ha fornito sistemi di trasmissione a Emirates Team New Zealand. La nuova Volvo Ocean Race che adotterà dei monoscafi one design foil assisted e rivoluzionerà il formato. Il servizio sulla splendida 151 Miglia Trofeo Cetilar, sul Gavitello d’Argento Bruno Calandriello Trophy e sulla Brindisi-Corfù.