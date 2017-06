Genova– E’ il TP52 Freccia Rossa il vincitore overall, come primo in handicap IRC, della 65ma edizione della Giraglia Rolex Cup. Una regata caratterizzata dai venti leggerissimi nella seconda parte del percorso. I più veloci hanno impiegato 33 ore, i più piccoli anche 60, con gli ultimi arrivi all’alba della mattina di sabato 17. Su 209 partenti, ben 176 barche sono comunque riuscite a concludere la regata.

Freccia Rossa ha preceduto Momo e Caol Ila R, i due Minimaxi che si erano giocati i line honour. Quarto l’A35 Jin Tonic Sequel e ottimo quinto il Comet 38 Scricca di Leonardo Servi.

Vadim Yakimenko, armatore di Freccia Rossa TP52, ha dichiarato: “Ci sono 5 eventi must della vela all’anno a livello internazionale e senza ombra di dubbio la Giraglia è uno di questi. In Russia è particolarmente celebre, noi abbiamo realizzato il sogno finalmente di poterla disputare e pure di vincerla, riuscendo nell’impresa di mettere la prua davanti a scafi ed equipaggi provenienti da tutto il mondo, che emozione ragazzi! Quando abbiamo visto le previsioni meteo abbiamo scelto di navigare il percorso più breve possibile e questa è stata la strategia che ci ha portato al successo, abbiamo fatto un gran lavoro e sono orgoglioso dell’equipaggio. Anche perché il nostro è un misto, di professionisti e amatori, di amici russi e di atleti francesi, 13 in totale on board. Ci tengo inoltre a sottolineare che l’organizzazione dello Yacht Club Italiano e di Rolex è stata impeccabile, così come gli eventi di gala”.

Questi i vincitori nelle varie classi della Giraglia Rolex Cup 2017.

Trofeo Challenge Timone/Ruota dentata: FRECCIA ROSSA Vadim Yakimenco

CLASSE ORC GRUPPO B: DHL-Adelasia di Torres Renato Azara

CLASSE ORC GRUPPO A: Giulietta Alexandre Kossack

CLASSE IRC GRUPPO B: Give me five 40 Adrien Follin

Challenge Marco Paleari: Freccia Rossa Vadim Yakimenco

Challenge Bellon: Caol Ila R Alex Schaerer

CLASSE ORC X 2: Lunatika Stefano Chiarotti

CLASSE IRC X 2: Chenapan 3 Gilles Caminade

CLASSE IRC SOLO: Expresso 2 Guy Claeys

CLASSE MINI, Challenge Lanza Bea Ernesto Moresino

Premio YCI e YCF per Marina Militare Deneb Marina Militare

Premio Spirit of Giraglia di YCF Namib Pietro Bianchi

Challenge Nucci Novi: DHL-Adelasia di Torres Renato Azara

Challenge Sergio Guazzotti Atalanta II Carlo Puri-Negri

Trofeo Beppe Croce: Momo Dieter Schon

Premio BMW: Atalanta II Carlo Puri-Negri

Trofeo Levainville: Momo Dieter Schon