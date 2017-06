Bermuda– Kiwi in vantaggio e Jimmy Spithill che inizia ad avere più dubbi che certezze? La seconda giornata dell’America’s Cup Match promette di essere già decisiva. Se ETNZL dovesse vincere anche race 3 e 4, confermando il netto vantaggio in termini di velocità mostrato ieri con vento leggero, il defender Oracle Team USA potrebbe subire un colpo da quasi KO. In una Coppa tutta basatà sulla velocità estrema, i nodi sonmo appunto tutto. Se poi la differenza media in bolina è di 3 nodi la regata, salvo errori dei neozelandesi, potrebbe risolversi in una lenta agonia del defender, che vedrebbe cadere il suo castello di carte.

Appuntamento alle 19:12 CET, quindi, con la terza e quarta regata della Coppa numero 35. Il vento dovrebbe essere tra i 10 e i 12 nodi. Vedremo se Oracle sarà competitivo con un vento un po’ superiore a quello, per lui catastrofico, di ieri.

Ricordiamo che la serie è al primo a sette punti. Per ora ETNZL-Oracle Team USA 1-0. Race 5, 6 e 7 sono previste il 24 giugno.

Qui un link per lo streaming live da PC o Mac.