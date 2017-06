Ginevra, Svizzera- Alinghi di Ernesto Bertarelli ha conquistato sul lago di Ginevra la sua settima vittoria nel Bol d’Or Mirabaud, la più importante regata su laghi europei. La 79a edizione della classica regata sul lago Lemano ha registrato quest’anno una partecipazione record di 567 imbarcazioni, tra le quali i 16 catamarani della classe M1, sui quali si confrontano i migliori team. Grazie al ‘Bise’, la tramontana svizzera che ha caratterizzato la regata per tutta la sua durata, Alinghi ha impiegato 5 ore e 11 minuti per completare il percorso di 66,5 miglia, tagliando il traguardo al primo posto assoluto, conquistando dunque anche la ‘line honour’ e sfiorando il record di percorrenza. Dietro di lui il Ladycat di Dona Bertarelli, sorella di Ernesto.

Al termine Ernesto Bertarelli ha dichiarato: “Complimenti a tutto il team per l’eccezionale risultato odierno. I ragazzi hanno vinto la 79a edizione del Bol D’or Mirabaud. E‘ stata una regata fantastica, con il famoso ‘Bise’ più forte che mai e tutto il team molto concentrato sulla tattica e sulla conduzione della barca. La fortuna oggi c’entra poco. Congratulazioni anche a LadyCat e al suo equipaggio per essere stati un concorrente eccezionale in una regata eccezionale. Ogni anno la nostra sfida ci spinge reciprocamente a fare sempre meglio e questo è fantastico per lo sport. Vorrei fare un tributo speciale ad Arnaud Psarofaghis con il quale ho il piacere di condividere il timone sia nelle regate delle Extreme Sailing Series sia nel D35 Trophy, così come a tutto il team: Pierre-Yves Jorand, Nicolas Charbonnier, Nils Frei, Coraline Jonet, Yves Detrey e Joao Cabeçadas che oggi era a bordo come settimo membro dell’equipaggio. Lui normalmente fa parte del nostro staff tecnico a terra. e fa un lavoro eccezionale per garantire che la nostra barca sia in ogni momento al massimo! Grazie anche a Claudy Dewarrat e David Nikles: il loro contributo professionale è stato fondamentale per ottenere questa vittoria.

Complimenti ancora a tutte le barche che oggi hanno partecipato alla regata, molte delle quali sono ancora sul lago e navigano. Infine lasciatemi dire che sono veramente orgoglioso di essere il vice commodoro della Société Nautique de Genéve, il nostro Club che organizza ogni anno il Bol d’Or Mirabaud. Grazie anche a tutti i volontari che contribuiscono al successo di questo evento straordinario.”

Alinghi parteciperà nei prossimi mesi a quattro eventi delle Extreme Sailing Series, prima di tornare al D35 Trophy, nel mese di settembre, per gli ultimi tre regate della stagione.

Il prossimo impegno agonistico del team sarà l’Act 3 delle Extreme Sailing Series a Madeira, dal 29 giugno al 2 luglio.

Classifica finale del Bol d’Or Mirabaud 2017:

1. D35 Alinghi: 5h11’00

2. M1 Ladycat powered by Spindrift Racing: 5h12’34

3. GC32 Realteam: 5:19:23

4. D35 Zen Too: 5h22’49

5. D35 Okalys: 5:23:54