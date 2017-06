Newport, USA- Oggi pomeriggio ha concluso la sua fatica a Newport anche l’irlandese Conor Fogerthy che, a bordo del Sun Fast 3600 Bam, vince così la transatlantica in tempo compensato (Gipsy Moth Class). Bam ha concluso la traversata in solitario in 21 giorni 02 ore e 45 minuti, circa quattro giorni dopo la vittoria assoluta di Andrea Mura su Vento di Sardegna.

Come per Andrea Mura, anche per l’irlandese, un velista assai esperto con oltre 300.000 miglia coperte, trenta traversate atlantiche e due giri del mondo, i complimenti per un’impresa marinaresca davvero notevole, viste le condizioni eccezionalmente dure incotrate dai solitari della Ostar in quest’edizione.

Quattro ore prima di Bam, avevano concluso la traversata anche il tedesco Rotgering e la polacca Pajkowska sul Class 40 Rote 66, vincitori in reale della Twostar. Restano in mare tre solitari per la Ostar e un equipaggio per la Twostar. In totale si sono avuti ben 14 ritiri su 21 barche partite.