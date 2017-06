Bermuda– “I prossimi quattro giorni saranno i più importanti della nostra campagna”, ha detto un laconico Jimmy Spithill nella conferenza stampa seguita allo 0-3 (0-4 sull’acqua) contro i kiwi nell’AC Match. Riusciranno gli oracliani, sin’ora privi dell’apporto decisivo in termini di intuizioni tecniche di Russell Coutts, a cambiare l’inerzia della 35th AC? Il dominio di ETNZL è stato schiacciante. Soprattutto race 4, senza errori da ambo le parti, ha portato a una voragine, 72 secondi di distacco all’arrivo, praticamente un’eternità per foiling cat che volano sempre a più di 20 nodi con punte di 35 con vento di 9 nodi. E quella, signori, è solo velocità.

Confrontiamo le due immagini di TNZ e Oracle. Quale delle due posizioni dei grinder è più efficiente come potenza generata e ha minor windage? La risposta appare facile…

Se non vi saranno modifiche importanti e decisive, e se il vento coninuerà a mantenersi sulle medie della fine di giugno (che sono, appunto, vento leggero tra 7 e 12 nodi), la Coppa parrebbe destinata a riprendere la rotta per Auckland, il che, detto tra noi, sarebbe anche quanto si sta auspicando gran parte della comunità velica internazionale (e Luna Rossa certamente). Ma non è immaginabile che Spithill e compagni mollino la Coppa così facilmente… C’è chi immagina attacchi e speronamenti, uso della barca B, qualche regoletta dell’ultim’ora, ma realisticamente sarà proprio la velocità dei due AC50 a determinare il vincitore della Coppa. Sin’ora Aotearoa è stata 2 nodi mediamente più veloce di US17 in bolina e con miglior Vmg in poppa. Il che, nella vela, equivale a una sentenza.

Cosa potrà quindi fare Oracle in questi giorni? Le modifiche ai foil sono relative (10 per cento del peso) e i tempi ristrettissimi. In più il concept stesso appare troppo diverso, con il team kiwi che ha avuto il coraggio di osare e sperimentare. Nel 2013 i kiwi impararono a volare per primi ma furono copiati da tutti e solo l’intervento decisivo di Russell Coutts, il vero genio tra i defender, in corso d’opera, dopo il bel cazziatone a Spithill su un gommone appoggio, apportò quelle modifiche che portarono alla rimonta da 1-8 a 9-8.

Questa volta potrà ancora Coutts essere un fattore decisivo e riuscirà a fornire intuizioni al presuntuoso Spithill? Restano quattro giorni da qui a sabato 24 giugno, giornata in cui si dispeturanno race 5, 6 e 7. Non vi saranno più appelli. O adesso o mai più.

Un’analisi interessante è quella che Luca Devoti ha scritto oggi sul nostro blog internazionale. Windage e potenza generata dal pedal-grinding. Efficienza, gioventù creativa e innovazione da parte kiwi e appagamento con una qualche supponenza da parte oracliana.

La partita è ancora aperta e Oracle potrà dare dei colpi di coda? Lo sapremo sabato prossimo, a partire dalle 19.12 ora italiana.