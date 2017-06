Marina di Varazze- Con l’ultimo weekend di giugno si apre la stagione estiva di Marina di Varazze. In attesa dei concerti di #Marinasummerfestival 2017 le ‘cene in musica’ con i ristoranti Boma e Pesce Pazzo, la Festa del Mare il 25 Giugno, i corsi e il Sail Camp di Varazze Club Nautico e la possibilità di provare le nuovissime auto elettriche Smart.

Il primo weekend d’estate in Marina di Varazze è all’insegna del ‘mare senza barriere’. Il 24 e 25 giugno prossimo si svolgerà, nelle acque antistanti la città di Varazze, la seconda prova del circuito italiano Homerus. La formula è quella dei match race, appassionanti sfide uno contro uno, che vedranno impegnate imbarcazioni monotipo meteor condotte da equipaggi costituiti da soli nonvedenti.

I partecipanti potranno gareggiare in completa autonomia e sicurezza grazie al metodo Homerus ideato dal campione mondiale bresciano Alessandro Gaoso.

Il sistema permette di ovviare alla mancanza della vista utilizzando un apparato costituito da 5 strumenti acustici: 3 posti sulle boe che delimitano il triangolo di gara e due installati sulle prue delle imbarcazioni. Questi ultimi, emettendo suoni differenti a seconda delle mura, consentono di individuare sia la posizione dell’avversario sia gestire le precedenze agli incroci. In questo modo gli equipaggi possono gareggiare seguendo le medesime regole adottate dai normodotati e farlo senza la necessità di alcun aiuto esterno.

La manifestazione è organizzata da Marina di Varazze, la sezione locale della Lega Navale Italiana e dall’associazione Handarpermare, Onlus che da una decina di anni promuove la vela per la disabilità nel ponente ligure.

RISTORANTI PESCE PAZZO E BOMA: OGNI SETTIMANA SI CENA CON MUSICA LIVE

Oltre ai concerti gratuiti di musica leggera e classica del #marinasummerfestival 2017 di cui verranno comunicate le date a breve, il divertimento e la buona musica in Marina non mancheranno per tutta l’estate, abbinati, questa volta, ad esperienze gastronomiche di grande qualità, grazie alle iniziative dei ristoranti Pesce Pazzo e Boma.

Tutti i mercoledì di Giugno e Luglio l’incredibile voce di Nicole Magolie, accompagnata al pianoforte da Gabriele Gentile allieterà le serate al Pesce Pazzo, mentre, a partire dal 29 Giugno, tutti i giovedì sera nei mesi di Luglio e Agosto, le cene al Restaurant Cafè Boma saranno all’insegna del live jazz. Il programma del mese di Luglio prevede la partecipazione di Roberto Izzo Jazz Trio, Clemente Gaspari, Laura Fedele, Briozzo & Cravero Acoustic Duet e Mandarini Jazz Quartet.

CON VARAZZE CLUB NAUTICO CAMPUS ESTIVI ALL’INSEGNA DELLA VELA E DEL WINDSURF. DAL 25 GIUGNO AL 1° LUGLIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DIABETE GIOVANILE DEL GASLINI DI GENOVA

Come ogni anno, è ampia la scelta di corsi e attività proposti da Varazze Club Nautico che includono, oltre alla vela, anche windsurf, Canoa e kayak. Particolarmente interessanti, in questo periodo, i Sail Camp, un’intera settimana dedicata all’apprendimento di vela e windsurf, con possibilità pernottamento dal lunedì al venerdì per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: un’importante esperienza di vita comunitaria, oltre che di formazione. I Camp proseguono fino al 7 Luglio. La settimana dal 26 Giugno al 1° Luglio sarà dedicata al camp di vela dell’Associazione Diabete Giovanile che fa capo al Gaslini di Genova.

Domenica 25 Giugno, grande veleggiata aperta a tutte le imbarcazioni da diporto per la Festa del Mare, organizzata in collaborazione con i Lions Club di Novi Ligure a supporto dell’Associazione AIAS Novi in supporto alle disabilità.

10 GIORNI PER CONOSCERE E PROVARE LE ULTIME SMART DELLA GAMMA ‘ELECTRIC DRIVE’

Vela, musica e, per concludere, motori. Questa volta, elettrici. Dal 23 Giugno al 2 Luglio, in Marina di Varazze si potranno scoprire e testare le novità della gamma ‘electric drive’ di Smart. Perché non provarla per fare la spesa?

Dalle 8.00 di mattina alle 16.30, con la formula ‘Long test Drive’ (obbligatoria la prenotazione sul sito www.smart-ed.lpditalia.it) sarà, infatti, possibile utilizzare l’auto per un’ora, muovendosi liberamente nelle zone limitrofe al Marina.

A partire dalle ore 17.00 e fino alle 24.00 si potranno, invece, effettuare i più classici ‘test drive’ affiancati da un driver e previo superamento dell’alcool test.

