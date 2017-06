Bermuda– Iniziano oggi alle Bermuda le finali della Red Bull Youth America’s Cup. Otto i team in regata, che hanno superato le selezioni della scorsa settimana. Ricordiamo che Peter Burling, il timoniere di Emirates Team New Zealand nella Coppa America (che riprende le regate sabato 24 giugno dal 3-0 per i kiwi su Oracle) ha vinto la Red Bull Youth America’s Cup a San Francisco 2013 e ora si trova a provare l’assalto alla Coppa vera e propria.

Le regate, in programma martedì 20 e mercoledì 21 giugno, possono essere seguite live su Red Bull TV a questo link, a partire dalle ore 19 CET:

https://www.redbull.tv/tv

Questi i team partecipanti alla fase finale:

TeamBDA (BER)

Spanish Impulse by IBEROSTAR (ESP)

Team France Jeune (FRA)

SVB Team Germany (GER)

Land Rover BAR Academy (GBR)

NZL Sailing Team (NZL)

Artemis Youth Racing (SWE)

Team Tilt (SUI)-