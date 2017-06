Kiel, Germania- La Kieler Woche è una delle regate-evento di più lunga tradizione in Europa. Frequentata da moltissime classi, era fino a pochi anni fa anche uno degli appuntamenti imperdibili delle classi olimpiche. Poi la tentata riforma della World Cup ne ha un po’ spento l’appeal, ma resta comunque un appuntamento importante per molte squadre nazionali tanto che quest’ìanno si registra un buon numero di iscritti. Le regate iniziano oggi per le classi olimpiche e vedono la partecipazione di 12 equipaggi italiani convocati dalla Federazione Italiana Vela più altri a titolo personale.

Per i Laser, accompagnati dal tecnico Alp Alpagut, scenderanno in acqua Marco Benini (FV Riva), Zeno Gregorin (SVO Cosulich), Nicolò Villa (CV Tivano) e l’azzurro Francesco Marrai (SVGF). Per i Laser Radial, con il tecnico Egon Vigna, sono a Kiel Carolina Albano (CV

Muggia), Valentina Balbi (YCI), Silvia Zennaro e Joyce Floridia della Sezione Vela GdF. Nei

49er Uberto Crivelli Visconti (CC Aniene) con Gianmarco Togni (GS Marina

Militare) e Jacopo Plazzi (CC Aniene) con Andrea Tesei (YC Adriaco) con il tecnico Luca

De Pedrini. Negli FX regatano Francesca Bergamo (YC Adriaco) con Jana Germani

(Sirena CNT) e Carlotta Omari (Sirena CNT) con Matilda Distefano (ASD Triestina Vela), tecnico Gianfranco Sibello.

In regata tra i preiscritti risultano anche Alessio Spadoni (Aniene) ed Enrico Voltolini (SVGF) nei Finn, Naldi, Gallo, De Luca e Celon nei Laser, La Frazza e la Siboni nei Laser Radial, Tita-Banti nei Nacra 17, Ferrarese-Galati nei 49er, Raggio-Bergamaschi e Gambarin-Gambarin negli FX.

In proramma anche il Campionato del Mondo di Vela Paralimpica con oltre 80 atleti da 39 nazioni che regateranno nelle 3 diverse classi. A rappresentare la FIV nei 2.4 c’è Antonio Squizzato della Canottieri Garda Salò, mentre i convocati federali negli Hansa 303 sono Gianbachisio Pira (ASD Vediamoci) e Fabrizio Solazzo (CC Roggero di Lauria), accompagnati dai tecnici federali Filippo Maretti e Giuseppe Devoti.

www.kieler-woche.de