Marciana Marina- L’Elbalable, la regata palindroma, è uno degli eventi velici più divertenti dell’estate in Tirreno. Si tratta di girare l’isola d’Elba in regata, ma la scelta di farlo in senso orario o antiorario viene lasciata agli equipaggi, che devono dichiararlo all’atto del briefing, previsto per le 18 di venerdì 23 giugno al Circolo della Vela Marciana Marina, co-organizzatore della regata insieme allo Yacht Club Cala de Medici.

La partenza è prevista alle 7 di sabato 24 giugno. Dopo la circumnavigazione cena finale al CV Marciana Marina. Domenica mattina premiazione finale. Sono 24 le barche iscritte, con buona rappresentanza di Mylius Yachts, uno degli sponsor dell’evento insieme a Ubi Maior, Acqua dell’Elba, Sammontana, Nocentini Group, Lea Marine, Marina Service, DGNet e La Marina Birra Elbana.

www.elbalable.info