Bermuda– Si è conclusa un’esperienza incredibile per i nostri Francesco Ferri e Alvise Colledan, che hanno vissuto la Coppa America da un punto di vista privilegiato. Al di là delle regate, che comunque hanno portato un ottimo quarto posto finale ai nostri azzurrini di RS Feva Italia, rimane il fatto che hanno visto situazioni, conosciuto personaggi, regatato in un posto dove in questi giorni tutto il mondo della vela e non solo ha gli occhi puntati.

Quando ti portano a vedere i pedali di Team New Zealand o a provare il Moth, la regata si te la ricordi, ma fino ad un certo punto… Regatare con dietro un AC 50 che si sta giocando la Coppa non è da tutti i giorni. In regata, oltre ai bergamaschi Ferri e Colledan, per la Svizzera presenti anche Ubaldo Bruni, figlio di Francesco Bruni in Team Artemis con al timone Arturo Beltrando. Vittoria neo-zelandese con la figlia di Chris Dickson Rose in coppia con Eli Liefting.

Dopo questa parentesi decisamente particolare, l’attività italiana della classe RS Feva, prosegue con le regate Interzonali e Nazionali:

L’equipaggio Bianucci-Borioni ha vinto a Vindicio la prima tappa dell’Interzonale RS-Feva 2017 (II-IV-V zona, Toscana+Umbria, Lazio, Campania) organizzata dal Vela Viva Circolo Nautico, dopo 3 prove caratterizzate da vento instabile di direzione e intensità. Secondo gradino del Podio per Botticini-Morici del Circolo Vela Argentario. La locale Michela Rinaldi, in coppia con Niccolò Magliozzi, chiude al terzo posto: per lei la prima competizione in un doppio e un bel benvenuto nell’attività RS Feva! In programma a fine agosto la quarta nazionale RS Feva del calendario FIV-Federazione Italiana Vela, al Lido di Savio.