Bermuda– Race 5 ETNZL (4-0) batte Oracle Team USA (0-4) di 02:04

Due penalità per Oracle, una partenza anticipata e un dial down in un incrocio mure a dritta mure a sinistra troppo vicino ai kiwi, e poi la consueta velocità di Aotearoa. Kiwi a 3 vittorie dalla Coppa.

Race 6 Oracle Team USA (1-4) batte ETNZL (4-1)

Regata assai combattuta, Spithill più eloce nel traverso di partenZA, poi kiwi inseguono e di nuovo avanti, Poi manovra decisiva all’ultim bolina, con Oracle che rallenta i kiwi andando a riallungare nella poppa finale. Oracle migliorato dopo le ultime modifiche e serie ora sul 4-1. Ai kiwi servono tre vittorie al defender sei.