Follonica– Quattro giorni di regate intense e mai scontate per il Campionato Nazionale dei Formula 18 ospitato dalla Lega Navale Italiana di Follonica con buona organizzazione. Dodici le prove disputate, tutte quelle in programma con vento dal quadrante sud di scarsa intensità per i primi due giorni per poi regalare vento medio, quello dove questi catamarani si esprimono meglio con divertimento ed emozione, tra i 12 ed i 15 nodi.



Campioni nazionali Formula 18 per l’anno 2017 con 6 primi, 4 secondi e scartando un 2 ed un 6 l’equipaggio gardesano Christian Vettori e Maurizio Stella. Al secondo posto con solo un punto di distacco Mazzucchi-Lisignoli, Campioni nazionali uscenti. Al terzo De Grenet- Marzorati, nella tradizione Formula 18 che premia i primi 5, quarto posto per Radman-Cioni e a chiudere il podio Ferrari-Canepa.