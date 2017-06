Bermuda– I kiwi che fecero l’impresa sono dei ragazzi giovani e di talento. Sì, perché battere la superpotenza oracliana su una barca da loro ideata, pensata e quasi interamente costruita (nel cantiere neozelandese di loro proprietà), con le regole “auto-modificate-a-piacimento” è più che un’impresa. Si tratta di un capolavoto sportivo e tecnologico con pochi precedenti nella storia della Coppa e della vela in generale. Ed ecco, quindi, che il più longevo Trofeo di tutti gli sport, l’America’s Cup, torna nelle mani di un intero popolo, quello neozelandese, che certamente la rilancerà riconsegnandola alla moltitudine di velisti o appassionati che sempre l’hanno seguita.

Si sentono già dichiarazioni d’intenti. Solo ieri Ernesto Bertarelli di Alinghi, Riccardo Bonadeo di Azzurra e Mascalzone Latino si sono affrettati a far sapere la loro soddisfazione per la vittoria neozelandese. Paul Cayard, nel suo commento notturno, ha scritto di aspettarsi almeno una dozzina di team di cui 9-10 arriveranno a una vera sfida. Come sarà la nuova Coppa, la numero 36 di una storia iniziata 166 anni fa, lo sapremo tra qualche settimana, quando Emirates Team New Zealand e Luna Rossa, il nuovo challenger of record, avranno iniziato a scrivere il nuovo Protocollo. Se sarà un monoscafo planante sui 70/80 piedi o di nuovo un foiling cat, se avremo una probabile regola della nazionalità e se la barca sarà, come detta il Deed of Gift, costruita nel Paese di appartenenza dello yacht club che lancia la sfida, andrà comunque bene. Si percepisce un’aria nuova, fresca e pulita intorno alla Coppa, per un decennio intossicata dalle manovre oracliane. Ma c’è stato comunque del buono dalla Coppa numero 35 alle Bermuda, e quel buono sarà comunque tenuto in conto da Grant Dalton, Matteo De Nora e kiwi al seguito.

La velocità stupefacente dei foiling cat segna un precedente che non potrà essere dimenticato. Le rolling foiling tack, le virate in volo con rollio, di ETNZL rimarranno nella storia della vela per efficienza, così come lo spettacolo di Peter Burling al “volante” dell’AC50, in assoluto controllo del mezzo in ogni situazione. Prima di parlare del futuro, quindi, occorre celebrare con i dovuti e meritati onori Emirates Team New Zealand.

Sono loro, infatti, i giovani cavalieri che sfidarono il Golia superpoderoso. E lo hanno fatto con la creatività del sangue giovane ancora non corrotto dai denari che circolano nell’ambiente Coppa. La tenacia di vincere questa Coppa, che a loro sfuggiva dal 2003 quando gli fu tolta da Alinghi di Ernesto Bertarelli, si è mantenuta negli anni, anche dopo la quasi-vittoria del 2013, in cui un 8-1 diventato 8-9 avrebbe potuto annichilire chiunque. I kiwi sono stati capaci di ricominciare dal meglio, ovvero dal talento, che loro, Nazione velica per eccellenza, producono in modo continuo e costante. Nelle due isole agli antipodi nascono e crescono continuamente nuovi talenti. Si pensi che Peter Burling e Blair Tuke, a 26 anni, hanno già vinto un argento e un oro olimpico in 49er e l’America’s Cup. Solo quattro anni fa Burling vinceva la Red Bull Youth America’s Cup a San Francisco. Adesso ha vinto il massimo trofeo velico, diventando il più giovane timoniere a riuscirci.

L’assoluto controllo, sia al timone sia in sala stampa, di Buirling ha del sensazionale. Centrato, capace di resistere alla pressione, come solo i vincenti delle classi olimpiche possono risucire a fare. E qui Jimmy Spithill capirà forse che la scelta di fare solo Coppa e di non misurarsi mai con la piramide iperverticale della vela olimpica, ne ha limitato il talento e la capacità creativa. Molti soldi ma meno gloria, dipende da come si guardi il mondo… E quello dei kiwi è un pianeta di terra e acqua sano e affascinante, dove il Davide velico è capace di vincere una sfida impossibile grazie all’applicazione e alla scelta delle migliori energie creative nei ruoli giusti. Il guru Grant Daltron lo ha detto ieri in conferenza stampa finale: “Abbiamo scelto i migliori giovani nei ruoli chiave del design team e dell’equipaggio. Gente con voglia di vincere e che poteva dare effettivamente qualcosa di nuovo”.

Alla faccia dell’innovazione… vedere Aotearoa sfrecciare a 26 nodi in bolina e a 35 in poppa con appena 9 nodi di vento, godere dell’efficiente posizione aerodinamica dei ciclisti-grinder, apprezzare la stabilità del volo e il controllo totale di Burling, resterà come uno dei momenti incancellabili nella storia della vela. E tutto questo è stato fatto da una Nazione di quattro milioni e mezzo d’abitanti, con meno della metà del budget del defender. Due isolone grandi più o meno come l’Italia distanti un giorno di volo da tutto.

Eppure laggiù si è avuto il coraggio d’innovare, la capacità di rispondere alla solita domanda sul come fare a far andare più veloce una barca, qualunque essa sia. Grant Dalton ha saputo delegare ed eclissarsi durante le regate per il bene del team. Matteo De Nora, che ieri sembrava felice come un bambino neozelandese che sale per la prima volta in barca a vela, ha dato l’input manageriale. I molti italiani nel team, da Max Sirena a Gilberto Nobili e Giordana Pipornetti, hanno contibuito a quel mix latino-anglosassone in salsa kiwi che già aveva iniziato a funzionare nelle passate collaborazioni con Luna Rossa. I veterani sapienti, i Murray Jones, Rod Davis e Ray Davies, rientrati sotto il Monte Cook dopo le esperienza multinazionali, hanno dato quell’esperienza che i giovani leoni hanno saputo immagazzinare rapidamente, con l’energia delle menti fresche.

Semplicemente, e non poteva che riconoscerlo lo stesso James Spithill, Emirates Team New Zealand è stata migliore in tutto, dalla progettazione alla gestione dell’energia a quella della pressione e della comunicazione. Lo sport ha vinto sull’arroganza. I kiwi si meritano questa Coppa e il movimento velico internazionale merita i kiwi. Ci voleva una boccata d’aria fresca al termine di una lunga bolina in mari incrociati. Well deserved guys. Aotearoa, l’Isola dalla lunga nuvola bianca, ha vinto. Mai come questa volta se l’è meritato e questo è un bene per chiunque ami la vela.

