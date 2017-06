San Diego, USA- Si è spento ieri nella sua San Diego Doug Peterson, 71 anni, uno dei progettisti più celebri tra gli Anni Settanta e Novanta. Peterson sta combattendo da anni con una lunga malattia.

Grande innovatore con il One Tonner Ganbare che nel 1973 rivoluzionò lo IOR, approdò poi all’America’s Cup ed è un dato curioso quello che la sua scomparsa sia avvenuta proprio nel giorno in cui Team New Zealand ha riconquistato la Coppa America, fatto che potrebbe portare a un ritorno dei monoscafi. Peterson aveva infatti fatto parte del team che con Black Magic vinse la Coppa a San Diego nel 1995. In seguito Peterson approdò nel team Prada, in cui disegnò la celeberrima Luna Rossa ITA 45 che vinse la Louis Vuitton Cup nel 2000. La campagna successiva per la Coppa del 2003 culminò invece in un clamoroso licenziamento dopo le non felici prestazioni della successiva Luna Rossa e la sua ostinazione a non voler apportare le modifiche chieste dal team.