Napoli– Un vento da sud ovest tra i 12 e i 14 nodi ha accolto le imbarcazioni iscritte a Le Vele d’Epoca a Napoli, la rassegna velica organizzata dal Circolo Savoia e giunta alla XIV edizione. La prima giornata di regate ha visto due protagonisti: Argyll tra gli Yacht d’Epoca e Naif tra i Classici. I due team sono al comando nelle rispettive classi dopo la regata costiera che ha visto le imbarcazioni dirette verso il Golfo di Pozzuoli e ritorno.

Argyll, di proprietà dell’attore gallese Griff Rhys Jones e battente guidone del Bahia Corinthian Yacht Club (California), precede Ausonia (Circolo Savoia) e Marga (Circolo Italia). Naif, dell’armatore Gardini (Cn Cervia) è invece davanti a Ojalà e Leticia do Sol.

Luciano Cosentino, presidente del Comitato di regata, commenta: “Le condizioni meteo marine sono state ideali, con vento intorno ai 14 nodi e mare formato, sicuramente adatto per questo tipo di barche. La regata costieri è durata 3 ore, perfettamente nei tempi previsti, e la classifica mi sembra che rispecchi i valori in campo. Ci aspettiamo per domani le stesse condizioni meteo”.

In serata, spazio al divertimento con “La Festa del Borgo dei Pirati”: una passeggiata gastronomica sulle banchine del Borgo Marinari, con soste di ristoro nei vari ristoranti della zona dopo il brindisi augurale offerto dal Savoia. A tarda sera, nella piazzetta del Borgo Marinari, lo spettacolo musicale del gruppo “House Mood”.

Domani, venerdì 30 giugno, si prosegue con le regate sulle boe (start alle ore 11). In serata le sale del Circolo Savoia ospiteranno la serata BNL per Telethon con intrattenimento musicale ad opera del gruppo “Eclissi di Soul”.

Le Vele d’Epoca a Napoli è patrocinato da Comune di Napoli, Coni Campania e Amova. A sponsorizzare la Classic Week napoletana sono: Cupiello, Cbl Grafiche, Genagricola, Gragnano in corsa, Chiaja Hotel, Geos Environment, Studio Legale La Scala, Brudetti, La Pampa e Cantiere Navale Postiglione. Special guests Bnl – Gruppo Bnp Paribas e Fondazione Telethon.