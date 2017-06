New York, USA- “Una giornata indimenticabile”, sono queste le parole dello skipper Andrea Mura, protagonista dopo l’impresa della Ostar di un evento dedicato presso il Consolato Generale d’Italia a New York.

Mura ha raccontato la sua ultima impresa al pubblico presente, avvalendosi di video e foto: particolarmente impressionanti le immagini della cosiddetta Tempesta Perfetta che ha decimato la flotta della OSTAR 2017.

Il Console Generale, Francesco Genuardi, ha complimentato il campione sardo con un “grazie pieno di passione e di orgoglio per l’impresa compiuta”.

Mura ha ricordato il proprio impegno con i giovani e le scuole e soprattutto con le persone svantaggiate (sono diverse le iniziative charity da lui supportate, come la Vela Solidale a Cagliari). Sono arrivati nel frattempo messaggi da parte di esponenti istituzionali, come l’Ambasciatore Italiano negli USA, Armando Varricchio, il Sindaco di Cagliari Zedda che si era già complimentato con un post Twitter all’arrivo a Newport…