Roma– Che fine ha fatto il caso Scugnizza? Come si ricorderà, lo scorso aprile l’NM38s italiano era stato squalificato per “grossa condotta antisportiva”, da RRS 69, e conseguentemente tolto dalla classifica del Campionato Europeo ORC 2016 disputato a Porto Carras, in Grecia, e che la barca napoletana aveva in un primo momento vinto in classe C. Scugnizza fu trovata, dalla documetazione esaminata da una Giuria Internazionale convocata successivamente, colpevole di alterare l’assetto in regata rispetto a quello della stazza, tramite l’ausilio di pompe per imbarcare ed espellere acqua. Il caso fu ripreso dai principali media velici internazionali, non facendo certo una buona pubblicità alla vela d’altura italiana.

Per la Giuria Internazionale dell’evento, la squalifica e la successiva eliminazione di Scugnizza dalla classifica, con titolo europeo riassegnato ad altra imbarcazione, chiudevano di fatto il caso. La gestione della regola 69, “grave condotta antisportiva”, è infatti di competenza degli organi disciplinari della Federazione d’appartenenza, che hanno la facoltà di comminare o meno le squalifiche del caso. A tre mesi da quella sentenza, però, ancora non si è saputo nulla delle azioni che gli organi di giustizia FIV avrebbero intrapreso o starebbero per intraprendere contro i tesserati coinvolti nel caso Scugnizza, a cui appunto dovrebbe o meno essere comminata una squalifica. La barca ha, tra l’altro, regatato in eventi recenti, tra cui la Regata dei Tre Golfi.

Il caso, che coinvolge evidentemente anche l’immagine della vela italiana all’estero, merita di essere seguito fino alla sua conclusione. Attendiamo, quindi, notizie in merito da parte degli organi preposti della Federvela.