Porto San Rocco, Muggia- Scatta domenica con la regata di prova l’attesissimo Mondiale ORC di Trieste 2017, il campionato del mondo di vela d’altura che si svolge fino all’8 luglio nelle acque di Muggia e Trieste, con l’organizzazione dello Yacht Club Porto San Rocco (base nautuca) a capo di un comitato di circoli velici del quale fanno parte Yacht Club Adriaco, Triestina della Vela, Società Velica di Barcola e Grignano, Circolo della Vela Muggia, TPK Circolo Nautico Triestino Sirena e Yachting Club Portoroz.

Le 127 barche iscritte all’ORC Worlds Trieste 2017 rappresentano ben 19 nazioni (Gran Bretagna, Grecia, Russia, Germania, Ucraina, Finlandia, Turchia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Spagna, Estonia, Repubblica Ceca, Malta, Croazia, Cipro, Austria, Slovenia e Italia).

La partenza del warm up sarà data alle ore 13:00, con previsioni di vento da est-nordest di 15 nodi circa d’intensità (un vento di bora leggera che i locali chiamano familiarmente “borino”). In serata, alle ore 18:30, nella piazzetta di Porto San Rocco è in programma la cerimonia di apertura del Mondiale.

Le regate ufficiali del Mondiale, quelle che iniziano ad assegnare i punti validi per la corsa ai titoli iridati (la flotta è divisa in tre categorie: A, B, C, in base alla dimensione delle imbarcazioni) iniziano lunedì 3 luglio alle 14.00, con la spettacolare partenza davanti a Piazza dell’Unità della prova lunga l’altura, che terrà gli equipaggi in mare, su un percorso che sarà annunciato ai partecipanti a poche ore dal via in base alle condizioni meteo, mediamente per una trentina di ore. Con l’arrivo delle ultime barche previsto nella giornata di martedì 4, da mercoledì 5 a sabato 8 le regate dell’ORC Worlds Trieste 2017 si disputeranno tutte su percorsi attorno alle boe su due campi di regata in contemporanea.

Tutte le regate del Mondiale potranno essere seguite in video livestreaming direttamente dai campi di regata a partire da domani, sulla pagina dedicata del sito ufficiale. One Sails è la veleria ufficiale dell’evento.

www.orcworldstrieste2017.com