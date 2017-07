Powered by:

Porto San Rocco- Ha preso il via oggi, con la partenza della regata lunga, l’ORC Worlds di Trieste. Le 116 barche da 18 Paesi (1200 velisti in totale) hanno iniziato con una prova lunga d’altura (attualmente in corso di svolgimento), che vede le barche più grandi della flotta affrontare un percorso di 125 miglia, ridotto a 114 e a 105 rispettivamente per le medie e le più piccole.

Spinte da un vento leggero di 8 nodi gli equipaggi si sono lasciati Piazza dell’Unità alle spalle per navigare lungo la costiera triestina fino all’altezza di Sistiana. Dopo avere attraversato il golfo di Trieste le barche scenderanno lungo la costa istriana fino a doppiare l’isolotto di San Giovanni in Pelago. Dopo circa 24 ore di navigazione in base alle previsioni meteo in mano ai concorrenti al momento del via, le prime barche taglieranno la linea d’arrivo davanti a Porto San Rocco.

Per la prima volta nella storia di un campionato del mondo di vela d’altura, il percorso della regata lunga vede i concorrenti attraversare le acque territoriali di tre nazioni differenti: Italia, Slovenia e Croazia.

Con la conclusione della prova lunga nella giornata di martedì, da mercoledì 5 a sabato 8 il Mondiale ORC si disputerà con le regate attorno alle boe.

Tutta la regata, con i relativi posizionamenti e classifica in tempo reale, rotta e dati di velocità di ogni singola imbarcazione, potrà essere seguita nella sezione live tracking del sito ufficiale www.orcworlds2017.com, mentre le prime ore della regata e le ultime miglia di navigazione dei leader della flotta saranno trasmesse con immagini video e commento dal campo di regata con il livestreaming.

Alle 22:45 nella classe A intempo reale conduceva il Cookson 50 Mascalzone Latino sul Tp52 ZeroCould. Terzo il Tp52 greco Bullet Encode. Nella classe B in testa l’Imx45 Giumat+2 mentre nella C in testa sempre in reale era il Grand Soleil 37 Sagola Biotrading. La flotta procede abbastanza lentamente verso le acque istriane.